ATP Ginevra 2021, Salvatore Caruso esce di scena al 1° turno, nuovo ko per Benoit Paire

Quattro gli incontri di primo turno andati in scena a Ginevra (Svizzera), sede dell’ATP 250. Sulla terra rossa elvetica le attenzioni del mondo saranno tutte su Roger Federer che tornerà a disputare un match ufficiale, dopo l’ultima apparizione a Doha nel mese di marzo, calcando nuovamente il rosso a distanza di poco meno di due anni: l’ultima volta era stata a Parigi nel 2019.

Ebbene, in attesa dell’esordio dell’idolo di casa, si parte da una brutta notizia per il tennis italiano, ovvero dall’eliminazione di Salvatore Caruso: il siciliano è stato sconfitto in due set per 6-3 6-4 dal n.67 del ranking Tennys Sandgren, confermando un rendimento un po’ deficitario in questo 2021. Lontano dalla sua miglior versione, Caruso non ha trovato le contromisure adeguate per prevalere nel confronto con lo statunitense, atteso dal match contro la testa di serie n.1 del torneo Casper Ruud.

Nuovo ko al primo turno per Benoit Paire e ormai questa non è più una notizia, considerando la serie negativa che il transalpino sta aggiornando in questa stagione: il n.36 del mondo è stato superato in tre set dal tedesco Dominik Koepfer (n.59 ATP) per 6-7 (8) 7-6 (5) 6-4. Il teutonico affronterà, quindi, il vincente della sfida tra Feliciano Lopez e il lucky loser Altmaier. Uscita di scena anche l’australiano Jordan Thompson (n.63 del ranking) che conferma i suoi problemi su questa superficie, venendo battuto dallo spagnolo Pablo Andujar (n.75 ATP) per 6-0 6-4. Sarà quindi l’iberico il prossimo sfidante di Federer nel 2° turno.

Infine successo nel derby francese, a sorpresa, per la wild card Arthur Cazaux (n.517 del ranking) che ha battuto un deludente Adrian Mannarino (n.37 del mondo) per 6-3 6-7 (5) 6-3 e nel prossimo incontro affronterà il vincente del confronto tra Opelka e Cuevas.

