ATP Montpellier, Cazaux elimina subito Wawrinka, successi netti per Bu e Koepfer

Si è conclusa senza grandi squilli la prima giornata dell’ATP 250 di Montpellier sul veloce indoor francese. Tre erano i match di tabellone principale e tre sono stati i successi in due set, con match indirizzati che sono andati via in maniera abbastanza liscia.

Sicuramente il piatto forte era l’incontro tra Arthur Cazaux e Stan Wawrinka e a vincere è stato il francese con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza. Una partita nella quale il numero 101 del mondo non ha mai perso il servizio e ha condotto dall’inizio alla fine, concedendo la miseria di due palle break sul 5-4. Una prestazione che consente a Cazaux di andare ad affrontare Felix Auger-Aliassime al secondo turno.

Ha seguito il pronostico anche il successo di Bu Yunchaokete che supera Daniel Altmaier con il punteggio di 7-6(1) 6-3, Dopo una prima fase in cui il tedesco si è reso minaccioso sul turno di servizio del cinese, ecco che dopo il tiebreak vinto nettamente il match è stato indirizzato lato “Asia”. Bu che ha confermato di trovarsi bene in condizioni rapide e di poter essere un osso duro per tanti: ora affronterà uno tra Coric e Lestienne.

Il match più tirato ed equilibrato è stato quello vinto da Dominik Koepfer su Gregoire Barrere: 6-4 7-6(5) il punteggio in favore del tedesco in poco più di un’ora e mezza. Primo set che è girato su due game: prima tre palle break salvate da Koepfer sull’1-2, poi il break sul 2-2. Nel secondo parziale il teutonico ha recuperato un break di svantaggio, ha annullato un set point ed è riuscito a spuntarla al tiebreak. Al secondo turno troverà Alexander Bublik.