ATP Ginevra 2021, Cecchinato-Shapovalov slitta a domani a causa della pioggia

In questi due giorni un fattore ha accomunato Jannik Sinner e Marco Cecchinato: la pioggia. Nonostante siano in due tornei diversi, entrambi hanno visto le loro partite slittare fino a che non si optasse per il rinvio al giorno successivo; così come successo all’altoatesino, oggi è accaduto al siciliano.

Il semifinalista del Roland Garros 2018, riuscito a qualificarsi per il torneo svizzero, era atteso quest’oggi come avversario del canadese Denis Shapovalov in questo match di secondo turno che segnava il debutto del numero due del seeding. La partita, che era prevista sul campo centrale non prima delle ore 18, è stata ritardata a causa della pioggia che ha prolungato le partite precedenti; come se non bastasse, quando i due sono scesi in campo attorno alle 21, è tornato a piovere sulla città svizzera, costringendo i due giocatori a battere in ritirata.

L’organizzazione non ha potuto fare altro che rimandare la partita a domani, riprogrammandola come prima partita del 20 maggio sempre sul campo centrale. Hanno subito lo stesso trattamento anche le sfide tra Fabio Fognini e Laslo Djere, bloccatasi sul 2-0 e servizio per il serbo nel terzo set, e quella tra Pablo Cuevas e il francese Arthur Cazaux, con l’uruguagio avanti di un set e di un break.

