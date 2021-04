WTA Charleston 2021: nessuna grande sorpresa nei primi turni, ok Putintseva, Kudermetova, Anisimova

Si sono giocati diversi incontri di primo turno al WTA 500 di Charleston, appuntamento particolare da tanti anni all’interno del circuito femminile. Questo perché è ormai rimasto il solo a giocarsi su una superficie comunemente nota come terra verde, ma che ha anche un suo altro nome ormai largamente utilizzato, Har-tru.

Non ci sono particolari sorprese all’interno dei quattordici match disputati, se non l’uscita di scena di Elena Rybakina. La testa di serie numero 10, però, è costretta al ritiro dopo aver perso il primo set per 6-4 contro l’americana rampante Caty McNally a causa di un problema a livello gastrointestinale. Si tratta dell’unico incontro concluso in anticipo (in una casistica diversa, e senza essere comunque programmata per la prima giornata, Camila Giorgi ha dato forfait per un non meglio precisato stato febbrile).

Delle migliori, soltanto l’americana Amanda Anisimova ha qualche problema per liberarsi della polacca Magda Linette per 5-7 6-3 6-2, anche se va detto che allo stato attuale delle cose parliamo di uno scontro più che competitivo. Più semplici le cose per la kazaka Yulia Putintseva (che pure un po’ soffre, 7-6(8) 6-4 alla britannica Harriet Dart) e per la russa Veronika Kudermetova (6-1 6-2 alla statunitense Desirae Krawczyk). Ok anche la ceca Marie Bouzkova, con un 6-2 7-5 all’ungherese Timea Babos, che talvolta ricorda al mondo di esser stata numero 25 WTA.

Oltre alle numero 11, 13, 15 e 17 del seeding citate, di scena altri match interessanti: non proprio rispondente alle attese il derby americano tra Lauren Davis e Madison Brengle (6-4 6-2), che ha designato la sfidante di Sofia Kenin, mentre si è invece rivelato lottato quello tra l’USA Bernarda Pera e la francese Alizé Cornet, che ce la fa con un 4-6 6-4 6-4 appartenente al suo storico terreno, quello della lotta. C’è anche l’avversaria di Ashleigh Barty: la giapponese Misaki Doi (doppio 6-3 alla kazaka Yaroslava Shvedova).

WTA CHARLESTON 2021: RISULTATI PRIMA GIORNATA

Doi (JPN)-Shvedova (KAZ) 6-3 6-3

Anisimova (USA) (13)-Linette (POL) 5-7 6-3 6-2

McNally (USA)-Rybakina (KAZ) (10) 6-4 rit.

Badosa (ESP)-Gracheva (RUS) 3-6 7-5 6-1

Nara (JPN)-Di Lorenzo (USA) 6-2 6-2

Kudermetova (RUS) (15)-Krawczyk (USA) 6-1 6-2

Bouzkova (CZE) (17)-Babos (HUN) 6-2 7-5

Tomljanovic (AUS)-McHale (USA) 6-3 6-0

Frech (POL)-Min (USA) 6-2 6-4

Diyas (KAZ)-Vikhlyantseva (RUS) 6-3 6-1

Putintseva (KAZ) (11)-Dart (GBR) 7-6(8) 6-4

Sanders (AUS)-Muhammad (USA) 6-2 6-4

Cornet (FRA)-Pera (USA) 4-6 6-4 6-4

Davis (USA)-Brengle (USA) 6-4 6-2

