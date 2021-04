Finisce subito il secondo WTA di Charleston, un 250 a differenze del tradizionale 500 della settimana precedente, per Sara Errani. La nativa di Bologna è stata sconfitta per 7-6(2) 6-3 dall’americana Christina McHale, sua vecchia conoscenza con cui aveva vinto otto precedenti e che le infligge in questo caso il terzo ko. Per quest’ultima si tratta della prima vittoria dell’anno in un tabellone principale (aveva già vinto due partite a livello di qualificazioni ad Adelaide). Troverà la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, grande protagonista la scorsa settimana a Bogotà.

I primi tre game si rivelano essere battaglie, con scambio di break iniziale e poi Errani che mantiene il servizio. Subito dopo McHale si vede portar via la battuta a zero da una gran risposta sulla riga, e di lì le cose sembrano assumere una conformazione un po’ più regolare. Niente di più sbagliato, poiché l’americana recupera lo svantaggio per poi sprecare un 40-15 e mandare l’italiana a servire per il set. Gli sforzi restano però insufficienti per l’ex numero 5 del mondo, che con qualche errore di troppo subisce ancora il break e, sul 5-4 30-30, non sfrutta uno smash alto che finisce fuori. Si arriva così al tie-break, senza storia in favore di McHale.

Dopo cinque giochi di tranquillità relativa nel secondo parziale, arriva il momento decisivo, con l’americana che sale sul 30-40, solo per vedere Errani tirare fuori una delle sue invenzioni storiche, una gran volée bassa di rovescio. Seguono però un doppio fallo e un recupero di rovescio che termina lungo e causa il 2-4. Il controbreak è immediato, con un gran game di risposta e il doppio fallo dell’americana, che però si riscatta con un gran passante che le vale il 3-5. Al terzo match point, dopo due gran punti giocati da Errani, tutto si chiude in un’ora e 45 minuti con il suono di un rovescio vicino alla riga.

Seppur il dato delle prime in campo sia di nuovo vicino ai tempi migliori per Errani, con l’83.8%, è il resto che aiuta McHale: 60.8% di punti vinti con la prima e 47.8% con la seconda.

