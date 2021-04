Volta a la Comunitat Valenciana 2021: poche stelle al via dopo il rinvio per Covid, scontro in volata tra Ewan e Démare

In principio la corsa era in programma nel mese di febbraio. La pandemia però aveva colpito fortemente la Spagna, costringendo gli organizzatori al rinvio. È stata trovata una nuova collocazione per la Volta a la Comunitat Valenciana 2021, ma, ovviamente, visto il periodo (siamo vicinissimi alle Classiche delle Ardenne e pronti al Giro d’Italia) tante delle stelle hanno preferito disertare.

Comincia domani la corsa a tappe iberica. Cinque le frazioni da disputare, molto variegate tra loro: c’è spazio sia per i velocisti, per i finisseur ma, ovviamente, anche per gli scalatori. A farla da padrone sarà sicuramente la giornata di venerdì con il finale sull’Alto de Reina e 4000 metri di dislivello nei 160 chilometri da percorrere.

La compagine più attrezzata per il successo in classifica generale sembra essere la Movistar. La squadra spagnola può schierare un capitano del calibro di Enric Mas, quinto al Tour de France dell’anno scorso. Livello alto invece in chiave volate: attesissima la sfida tra Arnaud Démare (Groupama FDJ) e Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Una sola compagine italiana al via, la Mg.k Vis VPM che proverà a farsi vedere all’attacco. Per quanto riguarda i corridori del Bel Paese occhio a Simone Consonni (Cofidis) per le volate e Diego Rosa (Team Arkéa Samsic) nelle frazioni più impegnative.

Foto: Lapresse