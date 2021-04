Era il super favorito del giorno ma soprattutto della classifica generale, e non si è fatto attendere. Tappa e leadership per Enric Mas, trionfatore odierno dell’Alto de la Reina, traguardo finale della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. Alle spalle del maiorchino della Movistar, a soli 2″, il francese della Cofidis Victor Lafay. Terzo l’altro transalpino Elié Gesbert (Arkéa Samsic), giunto a 8″. Al momento, in classifica generale, Mas ha 8″ di vantaggio sullo stesso Lafay. Tramontato invece il sogno dell’ex primatista Miles Scotson (Groupama-FDJ), giunto al traguardo con 3’01” di ritardo dall’iberico.

La corsa è iniziata con molti attacchi in testa al gruppo per andare alla ricerca della fuga del giorno. Vi sono stati tantissimi tentativi, alcuni pure buoni, ma sotto l’impulso di una scatenatissima Movistar, nessun valoroso di giornata è riuscito a guadagnare più di un minuto di vantaggio sul plotone. A 35 chilometri dalla conclusione ci hanno comunque provato Alex Molenaar (Burgos-BH), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) e Jon Irisarri (Caja Rural).

Il loro attacco però è stato vanificato a 25 chilometri dal traguardo, principalmente per il primissimo attacco da parte dello stesso Enric Mas. Il tentativo del ventiseienne di Artà ha portato ad un grandissimo sconvolgimento del gruppo, che si è presto ritrovato completamente frazionato. Gli unici a resistere assieme a Mas sono stati il suo compagno di squadra Nelson Oliveira, Stefan Küng (Groupama-FDJ), Victor Lafay, Rémy Rochas (Cofidis), Elié Gesbert (Arkea Samsic), Rémy Mertz (Bingoal), Gotzon Martín e Luis Angel Maté (Euskaltel Euskadi). Naufragato invece il sogno dell’ex leader della corsa Miles Scotson (Groupama-FDJ).

In prossimità dell’ultima discesa di giornata dopo Otonel, e praticamente prima della salita finale di Dos Aguas, hanno cercato di riportarsi sui battistrada Jonathan Lastra (Caja Rural) e Mikel Iturria (Euskaltel Euskadi), rimasti però nella terra di nessuno. Durante l’ascesa conclusiva con i suoi 7,4 chilometri al 5%, c’è stata molta attesa a livello di scatti per la vittoria di tappa, sino all‘attacco decisivo di Mas, Lafay e Gesbert. Nel finale l’iberico della Movistar è riuscito ad anticipare i due compagni di fuga prendendosi tappa e maglia.

Foto: Lapresse