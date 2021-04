Volley, squadre italiane qualificate alle prossime Coppe Europee: Civitanova, Perugia e Trento in Champions League

Civitanova, Perugia, Trento giocheranno la Champions League 2021-2022 di volley maschile. Alla massima competizione europea si qualificano infatti le due squadre che disputeranno la Finale Scudetto e la migliore piazzata in regular season. I Block Devils sono già sicuri di prendere parte all’atto conclusivo per il tricolore e attendono la vincente del confronto tra la Lube e i dolomitici. Comunque vada questa sfida (i marchigiani conducono per 2-1) le due squadre disputeranno la prossima edizione del torneo continentale visto che in regular season avevano chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto.

L’Italia sarà dunque rappresentata dalle tre grandi corazzate, tra l’altro Trento giocherà la Finale 2021 contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle il prossimo 1° maggio (quest’anno c’era anche Modena, perché nel post-pandemia erano stati concessi quattro posti al Bel Paese). Monza, sconfitta da Perugia nella semifinale scudetto, si dovrà accontentare di partecipare alla CEV Cup, la seconda competizione continentale per importanza. In Challenge Cup, terzo torneo, ci andrà chi riuscirà ad avere la meglio nei playoff per il quinto posto (Milano, Piacenza, Vibo Valentia, Modena sembrano essere le più quotate).

SQUADRE ITALIANE QUALIFICATE COPPE EUROPEE VOLLEY 2021-2022

Champions League: Perugia, Civitanova, Trento

CEV Cup: Monza

Challenge Cup: vincitrice playoff quinto posto

Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli