Volley femminile, Semifinale Scudetto: Novara vince la prima battaglia con Monza, 3-2 combattuto in gara-1

Novara ha sconfitto Monza per 3-2 (25-21; 23-25; 25-17; 23-25; 15-10) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte al termine di un’autentica battaglia tra le mura amiche del PalaIgor: avanti 1-0 e 2-1, le ultime Campionesse d’Europa si sono sempre fatte riprendere dalle agguerritissime brianzole, ma al tie-break sono rimaste lucide e hanno chiuso i conti. A indirizzare la contesa è stato il mini-parziale confezionato nella frazione decisiva: da 5-5 a 8-5, dopo il cambio campo le ospiti hanno cercato di rientrare me le padrone di casa non si sono fatte beffare e hano portato a casa una vittoria cruciale.

Novara si trova ora a una sola vittoria dalla Finale Scudetto, da giocare poi contro la vincente di Conegliano-Scandicci (1-0). Le rosablù cercheranno di chiudere i conti vincendo gara-2 in trasferta nel weekend, ma Monza proverà a restituire il favore in casa per poi giocarsi il tutto per tutto nella decisiva bella di spareggio. La seconda e la terza forza della regular season hanno dato vita a un match dall’elevato tasso tecnico ed estremamente equilibrato, decisamente più avvincente della passeggiata in cui nel pomeriggio si è resa protagonista l’Imoco contro le toscane.

La regista Micha Hancock ha saputo sfruttare al meglio la calda schiacciatrice Nika Daalderop (20 punti), mandando in doppia cifra anche l’altro martello Caterina Bosetti (17 punti, 3 muri), la centrale Haleigh Washington (16, 6 stampatone) e l’opposto Malwina Smarzek (13). Encomiabile anche la capitana Cristina Chirichella (8). A Monza non sono bastate la bomber Lise Van Hecke (22) e la schiacciatrice Edina Begic (16).

Foto LiveMedia/Danilo Vigo