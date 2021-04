Volley femminile, Novara vince la battaglia con Monza e vola in Finale Scudetto contro Conegliano

Novara ha sconfitto Monza per 3-1 (21-25; 25-21; 25-19; 25-23) in gara-2 di semifinale, chiude la serie sul 2-0 (dopo aver vinto gara-1 in casa al tie-break) e si qualifica per la Finale Scudetto di volley femminile. Spetterà alle piemontesi tentare l’impresa contro la corazzata Conegliano, capace di sbarazzarsi di Scandicci e che appare imbattibile (61 vittorie consecutive). Le brianzole escono a testa altissima dal doppio confronto con le ultime Campionesse d’Europa, che hanno però avuto qualcosa in più in questi playoff e hanno meritato complessivamente il passaggio del turno.

La Saugella si consola con la sua prima storica partecipazione alla Champions League, mentre la Igor tenterà il tutto per tutto contro le Pantere: sarà la quinta finale della storia per le piemontesi, ma il tricolore è arrivato soltanto nel 2017, mentre nel 2018 e nel 2019 ha perso proprio contro Conegliano.

La regista Micha Hancock ha ben sfruttato la verve della schiacciatrice Caterina Bosetti (17 punti, 3 muri), doppia cifra anche per l’opposto Malwina Smarzek (10), per il martello Nika Daalderop (14) ma anche per le centrali Cristina Chirichella (10) e Haleigh Washington (11). A Monza non sono bastate la bomber Lise Van Hecke (17 punti, 3 aces), i sei muri di Laura Heyrman, i dieci sigilli a testa delle schiacciatrici Edina Begic e Flo Meijners.

Photo LiveMedia/Valerio Origo