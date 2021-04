Il calcio in Europa ha visto giocarsi l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2020-2021: la Roma ha battuto in trasferta l’Ajax per 1-2. In gol nel primo tempo Klaassen per i padroni di casa, poi nella ripresa Pau Lopez para un rigore, Pellegrini pareggia e nel finale Ibanez sigla il gol vittoria.

HIGHLIGHTS AJAX-ROMA 1-2

IL GOL DI KLAASSEN

IL RIGORE PARATO DA PAU LOPEZ

IL PAREGGIO DI PELLEGRINI

#AjaxRoma – #UEL Ajax 1 ร— 1 Roma | GOAL Pellegrini HD

IL GOL DI IBANEZ

#AjaxRoma – #UEL Ajax 1 ร— 2 Roma | GOAL Ibaรฑez HD

Foto: LaPresse