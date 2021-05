Roma-Manchester United, Europa League: dallo stadio Olimpico va in scena il secondo atto delle semifinali 2020/2021, della seconda competizione europea calcistica per club.

Si riparte dal largo 6-2 casalingo maturato, a favore degli inglesi, in quel di Old Trafford. Ciò vuol dire che ai giallorossi di Paulo Fonseca servirà una vera e propria impresa (vincere con almeno 4 gol di scarto, non incassando più di due reti dai Red Devils) per centrare la finale e proiettarsi verso Danzica.

Il match si svolgerà giovedì 6 maggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e in abbonamento satellitare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sul sito tv8.it, su Sky Go e su Now TV.

Roma-Manchester United, Europa League: programma, tv, orario, probabili formazioni

Giovedì 6 maggio 2021

Ore 21.00 Manchester United-Roma

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: sito internet tv8.it, Sky Go e Now TV

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

