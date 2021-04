Manchester United-Roma in tv in chiaro: orario TV8, streaming, programma

A caccia dell’impresa nel “Teatro dei sogni”. La Roma si prepara a vivere forse la serata più importante della sua stagione, affrontando nella semifinale d’andata di Europa League il Manchester United. Servirà la gara perfetta alla squadra di Fonseca per uscire con un buon risultato da Old Trafford contro la favorita per la vittoria finale.

C’è da vendicare quel 7-1 di tanti anni fa dei quarti di Champions League, con la Roma che si gioca tutto in questa notte visto che in campionato ormai le posizioni che contano sembrano essere lontane. Tutto in Europa League in 180 e più minuti contro un Manchester United che sembra essere una corazzata pronta ad alzare al cielo il trofeo.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Manchester United-Roma, semifinale d’andata dell’Europa League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno HD. In streaming, invece, sarà visibile su SkyGo e NowTV, oltre che il sito di TV8. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

MANCHESTER UNITED-ROMA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI 29 APRILE:

21.00: Manchester United-Roma

MANCHESTER UNITED-ROMA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv in chiaro su TV8

Diretta tv sul satellite Sky Sport Uno HD

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Diretta scritta su OA Sport

Foto LaPresse