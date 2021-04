Vela, Mattia Camboni scivola in terza piazza ai Mondiali RS:X. Maggetti e Speciale alla Medal Race

Giornata complessivamente positiva per l’Italia quella che si è appena conclusa ai Mondiali 2021 della classe olimpica RS:X di scena a Cadice. In campo maschile Mattia Camboni si conferma uno dei più seri candidati al podio. L’azzurro (4-11-10) oggi occupa attualmente la terza piazza con 44 punti.

Complicato pensare di riagguantare il primato quando mancano solo le due regate della Medal Race, attualmente occupato dal neerlandese Kiran Badloe che ha portato a casa una giornata pressoché perfetta (2-1-1 oggi) e con 14 punti totale è leader con distacco. In seconda posizione il greco Byron Kokkalanis (3-4-7 oggi) con 40 punti. Una lotta per il podio più accesa che mai anche in considerazione del fatto che in quarta piazza ci sono a pari merito l’israeliano Yoav Cohen e il polacco Piotr Myszka con 48 punti. Lontanissimi gli altri italiani in gara al maschile, Carlo Ciabatti e Angelo Lilla, che restano fuori dalla Medal Race.

In campo femminile Marta Maggetti e Giorgia Speciale, in sfida tra di loro per stabilire chi rappresenterà il nostro Paese alle Olimpiadi di Tokyo, avanzano entrambe alla Medal Race. Al momento la 25enne nativa di Cagliari (7-3-6 oggi) si è portata in sesta posizione nella generale con 53 punti. Resta leggermente attardata Speciale (9-9-14 oggi) che si conferma in decima posizione nella classifica parziale, ultima utile per partecipare alle due regate che assegneranno le medaglie, con 80 punti. In testa rimane la neerlandese Lilian De Geus con 21 punti davanti alla francese Charlie Picon con 24 punti e all’israeliana Katy Spychakov con 26 punti.

Foto: FIV