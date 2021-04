Vela, Mattia Camboni in lotta per le medaglie dopo tre regate ai Mondiali RS:X! Duello Maggetti-Speciale per Tokyo

Dopo un day-1 caratterizzato da una lunga attesa e da un sostanziale nulla di fatto (tutte le regate sono state annullate per il forte vento), sono cominciati ufficialmente quest’oggi a Cadice i Mondiali 2021 della classe olimpica RS:X. In casa Italia i fari sono puntati principalmente sul duello interno tra Marta Maggetti e Giorgia Speciale per rappresentare il Bel Paese alla prossima Olimpiade, ma attenzione in campo maschile ad un Mattia Camboni ancora pienamente in corsa per il titolo iridato dopo le tre regate disputate.

Giornata in progressione tra gli uomini per il nostro Mattia Camboni, già certo della convocazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, con un brutto 21° posto in apertura (che verrà scartato al termine della quarta regata) e due ottimi piazzamenti nelle prove successive. Il 24enne di Civitavecchia, grazie al 6° posto in Race 2 e soprattutto al successo nella terza regata, si trova dunque in sesta posizione assoluta nella generale con 28 punti in attesa di scartare il proprio peggior risultato. Molto lontano il secondo italiano in gara oggi, con Carlo Ciabatti 31° a quota 85 punti (33-20-32). Grande equilibrio nelle posizioni di vertice, con i primi quattro (l’olandese Kiran Badloe, l’israeliano Tom Reuveny, il greco Vyron Kokkalanis ed il polacco Piotr Myszka) racchiusi in un punto.

Perfetta parità nella competizione femminile dopo tre regate tra Giorgia Speciale e Marta Maggetti, appaiate in tredicesima piazza assoluta con 39 punti complessivi. L’anconetana ha raccolto un 14°, un 16° ed un 9° posto, mentre la cagliaritana è andata in crescendo con uno score di 19-12-8. Top10 e Medal Race distante appena tre lunghezze, ma il discorso medaglia sembra già un miraggio per entrambe le azzurre. La fuoriclasse olandese Lilian De Geus detta il passo con 10 punti davanti alla francese Charline Picon (11), alla polacca Zofia Noceti-Klepacka (12) e all’israeliana Katy Spychakov (12).

