Vela, Europei Finn: Zsombor Berecz leader dopo 6 regate, ma Giles Scott è in rimonta. Fuori dai 30 Iovenitti

A Vilamoura prosegue il Campionato Europeo 2021 della classe olimpica Finn, che ha visto quest’oggi il regolare svolgimento di altre due regate di flotta. Archiviata anche la terza giornata di gara, il calendario della manifestazione prevede altre quattro regate complessive da disputare tra giovedì 15 e venerdì 16 aprile, che definiranno la classifica finale della competizione senza Medal Race.

L’ungherese Zsombor Berecz è il nuovo leader della generale dopo 6 prove con un totale di 30 punti validi (scartato oggi un 10° posto come peggior risultato), grazie ad una buonissima costanza di rendimento e al parziale odierno di 6-7. Seconda posizione overall in rimonta per il campione olimpico in carica Giles Scott, a -4 dalla vetta dopo aver scartato il 37° posto della race 2. Il britannico, protagonista nell’ultima edizione della Coppa America nel ruolo di tattico con Ineos Team UK, ha messo a referto oggi un 12° ed un 1° posto.

Podio virtuale completato a quota 38 punti dallo spagnolo Joan Cardona (oggi squalificato e poi 17°) e dallo svizzero Nils Theuninck (2-2), entrambi appaiati in classifica generale con 8 punti di ritardo dalla medaglia d’oro virtuale. Si conferma fuori dalla top 30 overall purtroppo Matteo Iovenitti, unico italiano presente nella flotta di questi Campionati. L’azzurro ha raccolto un 21° ed un 35° posto di giornata, attestandosi in 33ma posizione assoluta con 130 punti.

