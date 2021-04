Vela, Europei Finn: Zsombor Berecs resiste al comando, Giles Scott sempre 2°. Lontanissimo Iovenitti

La quinta giornata di gara dei Campionati Europei Finn 2021 è andata in archivio a Vilamoura (Portogallo) con il regolare svolgimento di altre due regate di flotta. Il programma, che finora non ha dovuto fronteggiare rinvii, prevede domani l’ultimo giorno della manifestazione con la nona e la decima regata dei Campionati. La classifica finale verrà definita quindi senza Medal Race.

Zsombor Berecz si conferma leader della generale ed è sempre più vicino alla medaglia d’oro continentale, dopo aver vinto entrambe le prove disputate nel day-4, con un vantaggio di 11 punti nei confronti del primo inseguitore. Il 34enne ungherese, campione europeo in carica, scarta attualmente un 10° posto come peggior risultato, quindi anche da questo punto di vista potrebbe permettersi di ammortizzare un eventuale tonfo in una delle due regate da disputare. Stabile in seconda piazza il campione olimpico di Rio 2016, Giles Scott, con un parziale di 7-2 che lo tiene in corsa per il titolo, mentre lo svizzero Nils Theuninck (oggi 14-4) si trova in terza posizione assoluta con 56 punti, a 24 dalla vetta e a -13 dall’argento.

La battaglia per il podio è ancora aperta e coinvolge almeno sette atleti, fino al britannico Henry Wetherell che occupa la nona piazza assoluta (ottava tra gli europei) con un distacco di 22 punti dalla zona medaglia. Lontanissimo dai quartieri alti della classifica Matteo Iovenitti, unico azzurro presente nella flotta di Vilamoura, 35° overall con 207 punti dopo aver raccolto oggi un 37° ed un 42° posto parziali.

Foto: Pagina FB FIV