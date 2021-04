Dopo il debutto stagionale all’aperto di Porec, la Nazionale Italiana di tiro con l’arco torna protagonista da domani a domenica 11 aprile con la seconda tappa del circuito Grand Prix, in programma ad Antalya (Turchia). La manifestazione si svolgerà nella stessa location di gara che ospiterà i prossimi Campionati Europei (31 maggio-6 giugno), evento valevole per la qualificazione olimpica individuale a Tokyo 2021.

L’Italia però non è diretta interessata della prossima rassegna continentale, perché ha già guadagnato un pass individuale sia in campo maschile che in campo femminile, mentre deve ancora guadagnarsi la qualificazione per le gare a squadre tradizionali. L’ultima chance è rappresentata dal torneo preolimpico di Parigi (18-17 giugno), dove verranno messi in palio gli ultimi tre pass per entrambe le competizioni.

La squadra azzurra prosegue quindi la preparazione in vista dei prossimi fondamentali appuntamenti convocando 11 atleti per la tappa turca del Grand Prix: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Elena Tonetta, Vanessa Landi e Chiara Rebagliati tra le donne; Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Michele Frangilli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli e Mauro Nespoli tra gli uomini. Quest’ultimo torna finalmente in gara dopo l’assenza causa Covid di Porec.

“Per fortuna sono risultato negativo e posso tornare col gruppo. Mi considero quasi pronto, ho continuato ad allenarmi a casa, ma rimanere rinchiuso per 15 giorni e sottoporsi ad almeno due visite mediche per tornare operativo ha rallentato la cura di alcuni dettagli. Sono però felice di poter gareggiare ad alto livello. È una stagione fondamentale per tutti noi, mi manca la competizione e non vedo l’ora di confrontarmi in ambito internazionale”, ha dichiarato l’arciere di Voghera al sito federale.

Foto: World Archery