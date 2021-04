La prima giornata di gara dell’European Grand Prix di Antalya 2021 è andata in archivio con lo svolgimento del ranking round, mentre da domani comincerà la fase a eliminazione diretta dei tabelloni individuali. La Nazionale Italiana di tiro con l’arco, presente in Turchia con 11 atleti della divisione olimpica, può ritenersi complessivamente soddisfatta per il rendimento odierno della squadra sulle 72 frecce di qualificazione.

Al maschile Mauro Nespoli ha dimostrato di essere tornato col piede giusto, dopo 15 giorni di stop causa Covid ed il forfait a Porec, firmando un ottimo score di 687 punti e chiudendo in seconda posizione assoluta alle spalle del fortissimo padrone di casa turco Mete Gazoz (694). Terza posizione e ottima conferma ad alti livelli per Alessandro Paoli, reduce da una splendida prestazione in Croazia, autore di un ranking round molto solido e costante da 679 punti totali.

Nespoli e Paoli, n.2 e n.3 del seeding, si sono guadagnati un bye per i primi due turni eliminatori ed entreranno in gara direttamente sabato 10 aprile per i sedicesimi di finale. Tutti gli altri azzurri del ricurvo maschile dovranno invece partire dal primo turno nella giornata di domani. 25° posto nel ranking round con 662 punti per David Pasqualucci, 35° con 658 per Federico Musolesi, 48° con 653 per Marco Galiazzo e 54° con 651 per il veterano Michele Frangilli.

Grandissima prestazione e nuovo record personale a livello internazionale di Tatiana Andreoli, terza classificata a quota 666 punti sulle 72 frecce di qualificazione per la competizione di ricurvo femminile. La talentuosa 22enne piemontese ha disputato una prova di alto profilo, ottenendo il secondo miglior punteggio assoluto alle spalle della turca Yasemin Anagoz (670), mentre la russa Elena Osipova si è presa la seconda piazza con lo stesso score dell’azzurra.

Risultato positivo in casa Italia anche per Lucilla Boari, 13ma in rimonta con 651 punti, e per Vanessa Landi, 19ma con 645. Più attardate ma comunque presenti nella prima metà della classifica Elena Tonetta (635) e Chiara Rebagliati (634), rispettivamente in 36ma e 40ma piazza. Andreoli, da terza testa di serie del tabellone, potrà usufruire di un doppio bye per volare direttamente ai sedicesimi di finale, mentre Boari e Landi salteranno il primo turno entrando in gara domani ai 24mi di finale.

Foto: World Archery