L’European Grand Prix Antalya 2021 di tiro con l’arco si è concluso quest’oggi in Turchia con la disputa di tutte le finali individuali del programma, inclusa quella per il 3° posto nel ricurvo maschile con protagonista il nostro Federico Musolesi. Il bolognese, unico azzurro impegnato nella giornata odierna (gli altri sono tutti usciti prima dei quarti), si era infatti guadagnato la possibilità di tirare per provare a salire sull’ultimo gradino del podio grazie ad un bellissimo percorso.

L’avversario di turno era il 36enne lussemburghese Jeff Henckels, autore di un weekend di alto profilo in condizioni di vento forte. Il match si è aperto nel segno dell’equilibrio, con la prima volée in perfetta parità sul 25-25, ma in seguito Musolesi ha approfittato di un passaggio a vuoto del rivale per volare sul 3-1 (25-23 nel secondo parziale).

La reazione di Henckels però non si è fatta attendere, con due volée vinte consecutivamente per una sola lunghezza (28-27 e 27-26) che lo hanno portato avanti nel punteggio sul 5-3. Il 22enne emiliano, spalle al muro, è stato in grado di impattare la sfida sul 5-5 aggiudicandosi nettamente la quarta ripresa per 25-21 e portando l’incontro allo shoot-off.

Purtroppo in questo caso lo spareggio ha detto male al portacolori del Castenaso Archery Team, che ha scoccato un “cinque” alto spianando di fatto la strada alla vittoria del rivale (con un 9). Per Musolesi, protagonista comunque di un fine settimana molto positivo, si tratta del secondo quarto posto consecutivo in questo contesto di gara, dopo aver perso la “finalina” anche lo scorso ottobre nell’International Antalya Challenge 2020.

Trionfo finale per il russo Galsan Bazarzhapov, che si è imposto per 6-0 nell’atto conclusivo del torneo sul rappresentante delle Isole Vergini, Nicholas D’Amour. Finalissima al cardiopalma invece nella competizione femminile, dove la spagnola Elia Canales ha avuto la meglio sulla francese Lisa Barbelin allo shoot-off per 10-9.

Foto: World Archery