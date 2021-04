Tennistavolo, Preolimpico 2021: agli ottavi Piccolin e Bobocica. Vivarelli riproverà nella terza fase, eliminato Stoyanov

Nel tennistavolo è proseguito oggi il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma fino a domenica 25 aprile a Guimarães (Portogallo): l‘Italia, che al momento non ha qualificati in questo sport, schierava in terra lusitana il contingente massimo, composto da quattro atleti, due per genere.

Mihai Bobocica tra gli uomini e Giorgia Piccolin tra le donne sono agli ottavi (in programma domani assieme ai quarti): nella seconda fase occorre giungere in finale per qualificarsi ai Giochi, dunque gli azzurri devono vincere le prossime tre partite per volare a Tokyo. Debora Vivarelli è stata battuta ai sedicesimi, ma potrà riprovare a qualificarsi nella terza fase, infine Niagol Stoyanov è uscito nella prima fase a gironi e dunque è stato definitivamente eliminato.

Al torneo maschile erano iscritti 36 atleti: oggi è terminata la prima fase con 8 gironi all’italiana (tutti da 4 giocatori), dalla quale sono state esentate le prime 4 teste di serie, che hanno avuto accesso diretto alla seconda fase ad eliminazione diretta. I primi due di ogni girone hanno avuto accesso alla seconda fase.

Nel Gruppo C dopo le due di ieri arriva la terza vittoria in tre sfide per Mihai Bobocica, che batte lo spagnolo Jesus Cantero per 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3), chiude al primo posto a punteggio pieno la prima fase ed accede alla seconda, dove ai sedicesimi usufruisce di un bye e domani negli ottavi affronterà il danese Tobias Rasmussen.

Nel Gruppo H arriva una seconda vittoria amara per Niagol Stoyanov, che batte il lussemburghese Luka Mladenovic per 4-3 (10-12, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11, 11-5, 12-10), ma vede avanzare alla seconda fase il polacco Samuel Kulczycki e lo slovacco Lubomir Pistej per via della classifica avulsa, e così viene definitivamente eliminato.

Al torneo femminile erano iscritte 40 atlete: conclusa oggi la prima fase con 10 gironi all’italiana (4 da 3 e 6 da 4 giocatrici), dalla quale erano state esentate le prime 4 teste di serie, che hanno avuto accesso diretto alla seconda fase ad eliminazione diretta. Le prime due di ogni girone hanno avuto accesso alla seconda fase.

Nel Gruppo G terza vittoria in altrettanti match per Giorgia Piccolin, che oggi batte la croata Dorina Srebrnjak per 4-3 (11-6, 9-11, 13-11, 11-9, 6-11, 11-13, 11-2), chiude a punteggio pieno la prima fase e passa alla seconda, dove ai sedicesimi liquida la lituana Ruta Paskauskiene per 4-0 (11-7, 11-7, 11-9, 11-8) e domani negli ottavi affronterà l’ucraina Solomiya Brateyko.

Nel Gruppo B ieri aveva raccolto una vittoria ed una sconfitta Debora Vivarelli, che oggi assiste da spettatrice alla vittoria della britannica Charlotte Carey sulla slovacca Tatiana Kukulkova per 4-1 (12-10, 11-9, 11-7, 4-11, 13-11), risultato che la relega al secondo posto e le consente di passare alla seconda fase, dove però viene battuta ai sedicesimi dalla francese Jia Nan Yuan, che vince per 4-1 (11-5, 5-11, 11-1, 11-5, 13-11), e quindi ora l’azzurra dovrà tentare di conquistare uno degli ultimi due pass in palio per le donne nella terza fase, che scatterà sabato pomeriggio.

I RISULTATI DEL PREOLIMPICO

TORNEO FEMMINILE

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Giorgia Piccolin contro Solomiya Brateyko domani

SEDICESIMI DI FINALE

Giorgia Piccolin batte Ruta Paskauskiene 4-0 (11-7, 11-7, 11-9, 11-8)

Jia Nan Yuan batte Debora Vivarelli 4-1 (11-5, 5-11, 11-1, 11-5, 13-11)

PRIMA FASE

GRUPPO B

RISULTATI

Charlotte Carey batte Debora Vivarelli 4-2 (8-11, 9-11, 11-8, 12-10, 11-4, 11-9)

Debora Vivarelli batte Tatiana Kukulkova 4-2 (11-7, 11-7, 12-10, 9-11, 11-13, 13-11)

Charlotte Carey batte Tatiana Kukulkova 4-1 (12-10, 11-9, 11-7, 4-11, 13-11)

CLASSIFICA

1 Charlotte Carey (Regno Unito) 4

2 Debora Vivarelli (Italia) 3

3 Tatiana Kukulkova (Slovacchia) 2

GRUPPO G

RISULTATI

Rachel Moret batte Dorina Srebrnjak 4-2 (11-4, 15-13, 4-11, 8-11, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-6, 11-8, 11-7, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Rachel Moret 4-1 (14-12, 11-8, 9-11, 11-7, 11-4)

Dorina Srebrnjak batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-8, 11-6, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Dorina Srebrnjak 4-3 (11-6, 9-11, 13-11, 11-9, 6-11, 11-13, 11-2)

Rachel Moret batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-7, 11-8, 11-4, 11-8)

CLASSIFICA

1 Giorgia Piccolin (Italia) 6

2 Rachel Moret (Svizzera) 5

3 Dorina Srebrnjak (Croazia) 4

4 Baiba Bogdanova (Lettonia) 3

TORNEO MASCHILE

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Tobias Rasmussen contro Mihai Bobocica

SEDICESIMI DI FINALE

Mihai Bobocica Bye

PRIMA FASE

GRUPPO C

RISULTATI

Jesus Cantero batte Ovidiu Ionescu 4-1 (11-7, 12-10, 10-12, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Tal Israeli 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9)

Mihai Bobocica batte Ovidiu Ionescu 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-6)

Tal Israeli batte Jesus Cantero 4-2 (6-11, 11-9, 11-9, 6-11, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Jesus Cantero 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3)

Ovidiu Ionescu batte Tal Israeli 4-0 (11-9, 11-7, 11-6, 11-8)

CLASSIFICA

1 Mihai Bobocica (Italia) 6

2 Ovidiu Ionescu (Romania) 4

3 Jesus Cantero (Spagna) 4

4 Tal Israeli (Israele) 4

GRUPPO H

RISULTATI

Lubomir Pistej batte Luka Mladenovic 4-2 (11-8, 9-11, 11-3, 11-5, 11-7, 5-11, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Samuel Kulczycki 4-1 (11-3, 12-10, 11-8, 8-11, 12-10)

Lubomir Pistej batte Niagol Stoyanov 4-0 (11-9, 11-8, 14-12, 11-9)

Samuel Kulczycki batte Luka Mladenovic 4-3 (11-13, 11-8, 11-3, 10-12, 9-11, 11-2, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Luka Mladenovic 4-3 (10-12, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11, 11-5, 12-10)

Samuel Kulczycki batte Lubomir Pistej 4-0 (11-4, 11-7, 11-5, 12-10)

CLASSIFICA

1 Samuel Kulczycki (Polonia) 5

2 Lubomir Pistej (Slovacchia) 5

3 Niagol Stoyanov (Italia) 5

4 Luka Mladenovic (Lussemburgo) 3

Foto: comunicato stampa FITET