Tennistavolo, Preolimpico 2021: fuori agli ottavi Piccolin e Bobocica. Rientreranno in gioco con Vivarelli nella terza fase

Nel tennistavolo è proseguito oggi il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma fino a domenica 25 aprile a Guimarães (Portogallo): l‘Italia, che al momento non ha qualificati in questo sport, deve attendere la terza fase, che scatterà sabato pomeriggio, per sapere se alcuni azzurri staccheranno il pass per i Giochi.

Mihai Bobocica tra gli uomini e Giorgia Piccolin tra le donne sono usciti oggi negli ottavi della seconda fase ed ora saranno inseriti nel tabellone ad eliminazione diretta della terza assieme a Debora Vivarelli, che ieri era stata battuta ai sedicesimi, mentre Niagol Stoyanov era uscito nella prima fase a gironi e dunque era già definitivamente eliminato.

Nel torneo maschile erano rimasti in gara dopo i match di ieri 16 atleti: oggi Mihai Bobocica negli ottavi è stato battuto dal danese Tobias Rasmussen, che si è imposto per 4-1 (11-7, 7-11, 11-6, 11-6, 11-5), con l’azzurro che è rimasto in gara fino all’1-1.

Anche nel torneo femminile erano rimaste in gara dopo i match di ieri 16 atlete: oggi Giorgia Piccolin negli ottavi è stata sconfitta dall’ucraina Solomiya Brateyko, che ha vinto in rimonta per 4-2 (6-11, 8-11, 11-7, 11-9 , 11-5, 11-9), dopo che l’azzurra era andata in vantaggio per 2-0.

I RISULTATI DEL PREOLIMPICO

TORNEO FEMMINILE

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Solomiya Brateyko batte Giorgia Piccolin 4-2 (6-11, 8-11, 11-7, 11-9 , 11-5, 11-9)

SEDICESIMI DI FINALE

Giorgia Piccolin batte Ruta Paskauskiene 4-0 (11-7, 11-7, 11-9, 11-8)

Jia Nan Yuan batte Debora Vivarelli 4-1 (11-5, 5-11, 11-1, 11-5, 13-11)

PRIMA FASE

GRUPPO B

RISULTATI

Charlotte Carey batte Debora Vivarelli 4-2 (8-11, 9-11, 11-8, 12-10, 11-4, 11-9)

Debora Vivarelli batte Tatiana Kukulkova 4-2 (11-7, 11-7, 12-10, 9-11, 11-13, 13-11)

Charlotte Carey batte Tatiana Kukulkova 4-1 (12-10, 11-9, 11-7, 4-11, 13-11)

CLASSIFICA

1 Charlotte Carey (Regno Unito) 4

2 Debora Vivarelli (Italia) 3

3 Tatiana Kukulkova (Slovacchia) 2

GRUPPO G

RISULTATI

Rachel Moret batte Dorina Srebrnjak 4-2 (11-4, 15-13, 4-11, 8-11, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-6, 11-8, 11-7, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Rachel Moret 4-1 (14-12, 11-8, 9-11, 11-7, 11-4)

Dorina Srebrnjak batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-8, 11-6, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Dorina Srebrnjak 4-3 (11-6, 9-11, 13-11, 11-9, 6-11, 11-13, 11-2)

Rachel Moret batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-7, 11-8, 11-4, 11-8)

CLASSIFICA

1 Giorgia Piccolin (Italia) 6

2 Rachel Moret (Svizzera) 5

3 Dorina Srebrnjak (Croazia) 4

4 Baiba Bogdanova (Lettonia) 3

TORNEO MASCHILE

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Tobias Rasmussen batte Mihai Bobocica 4-1 (11-7, 7-11, 11-6, 11-6, 11-5)

SEDICESIMI DI FINALE

Mihai Bobocica Bye

PRIMA FASE

GRUPPO C

RISULTATI

Jesus Cantero batte Ovidiu Ionescu 4-1 (11-7, 12-10, 10-12, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Tal Israeli 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9)

Mihai Bobocica batte Ovidiu Ionescu 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-6)

Tal Israeli batte Jesus Cantero 4-2 (6-11, 11-9, 11-9, 6-11, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Jesus Cantero 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3)

Ovidiu Ionescu batte Tal Israeli 4-0 (11-9, 11-7, 11-6, 11-8)

CLASSIFICA

1 Mihai Bobocica (Italia) 6

2 Ovidiu Ionescu (Romania) 4

3 Jesus Cantero (Spagna) 4

4 Tal Israeli (Israele) 4

GRUPPO H

RISULTATI

Lubomir Pistej batte Luka Mladenovic 4-2 (11-8, 9-11, 11-3, 11-5, 11-7, 5-11, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Samuel Kulczycki 4-1 (11-3, 12-10, 11-8, 8-11, 12-10)

Lubomir Pistej batte Niagol Stoyanov 4-0 (11-9, 11-8, 14-12, 11-9)

Samuel Kulczycki batte Luka Mladenovic 4-3 (11-13, 11-8, 11-3, 10-12, 9-11, 11-2, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Luka Mladenovic 4-3 (10-12, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11, 11-5, 12-10)

Samuel Kulczycki batte Lubomir Pistej 4-0 (11-4, 11-7, 11-5, 12-10)

CLASSIFICA

1 Samuel Kulczycki (Polonia) 5

2 Lubomir Pistej (Slovacchia) 5

3 Niagol Stoyanov (Italia) 5

4 Luka Mladenovic (Lussemburgo) 3

Foto: comunicato stampa FITET