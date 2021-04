Nel tennistavolo si è concluso il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica a Guimarães (Portogallo): l‘Italia, che non ha qualificati in questo sport, non è riuscita ad ottenere carte olimpiche neppure in questa occasione, l’ultima con pass diretti in palio. Per l’Italia ora non resta che sperare soltanto in una (difficilissima) qualificazione attraverso il ranking olimpico, anche in virtù di riallocazioni di posti già assegnati e declinati, o quale ultima spiaggia, in un invito della Commissione Tripartita, che assegnerà un posto nel singolare maschile ed uno nel singolare femminile. Difficile anche la qualifica nel doppio misto per le coppie azzurre: c’è dunque il serio rischio che il tennistavolo italiano non abbia rappresentanti ai Giochi di Tokyo.

Di seguito l’elenco di tutti gli atleti che hanno staccato il pass per Tokyo, delle prime riserve europee e di tutti i risultati degli atleti italiani in questi cinque giorni di gare.

I QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI DAL TORNEO EUROPEO DI GUIMARAES

SINGOLARE MASCHILE

Lei Kou (Ucraina)

Alvaro Robles (Spagna)

Panagiotis Gionis (Grecia)

Ovidiu Ionescu (Romania)

Pavel Sirucek (Repubblica Ceca)

Prima riserva europea

Paul Drinkhall (Regno Unito)

SINGOLARE FEMMINILE

Prithika Pavade (Francia)

Jia Nan Yuan (Francia)

Yana Noskova (ROC, Comitato Olimpico Russo)

Maria Xiao (Spagna)

Prima riserva europea

Polina Trifonova (Bulgaria)

Seconda riserva europea

Barbora Balazova (Slovacchia)

TUTTI I RISULTATI DEGLI ITALIANI NEL PREOLIMPICO

TORNEO FEMMINILE

TERZA FASE

OTTAVI DI FINALE

Christina Kallberg batte Giorgia Piccolin 4-3 (10-12, 11-9, 5-11, 7-11, 11-6, 11-5, 13-11)

SEDICESIMI DI FINALE

Giorgia Piccolin Bye

Sarah De Nutte batte Debora Vivarelli 4-2 (7-11, 11-2, 12-10, 11-7, 9-11, 13-11)

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Solomiya Brateyko batte Giorgia Piccolin 4-2 (6-11, 8-11, 11-7, 11-9 , 11-5, 11-9)

SEDICESIMI DI FINALE

Giorgia Piccolin batte Ruta Paskauskiene 4-0 (11-7, 11-7, 11-9, 11-8)

Jia Nan Yuan batte Debora Vivarelli 4-1 (11-5, 5-11, 11-1, 11-5, 13-11)

PRIMA FASE

GRUPPO B

RISULTATI

Charlotte Carey batte Debora Vivarelli 4-2 (8-11, 9-11, 11-8, 12-10, 11-4, 11-9)

Debora Vivarelli batte Tatiana Kukulkova 4-2 (11-7, 11-7, 12-10, 9-11, 11-13, 13-11)

Charlotte Carey batte Tatiana Kukulkova 4-1 (12-10, 11-9, 11-7, 4-11, 13-11)

CLASSIFICA

1 Charlotte Carey (Regno Unito) 4

2 Debora Vivarelli (Italia) 3

3 Tatiana Kukulkova (Slovacchia) 2

GRUPPO G

RISULTATI

Rachel Moret batte Dorina Srebrnjak 4-2 (11-4, 15-13, 4-11, 8-11, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-6, 11-8, 11-7, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Rachel Moret 4-1 (14-12, 11-8, 9-11, 11-7, 11-4)

Dorina Srebrnjak batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-8, 11-6, 11-8, 11-8)

Giorgia Piccolin batte Dorina Srebrnjak 4-3 (11-6, 9-11, 13-11, 11-9, 6-11, 11-13, 11-2)

Rachel Moret batte Baiba Bogdanova 4-0 (11-7, 11-8, 11-4, 11-8)

CLASSIFICA

1 Giorgia Piccolin (Italia) 6

2 Rachel Moret (Svizzera) 5

3 Dorina Srebrnjak (Croazia) 4

4 Baiba Bogdanova (Lettonia) 3

TORNEO MASCHILE

TERZA FASE

QUARTI DI FINALE

Pavel Sirucek batte Mihai Bobocica 4-2 (11-7, 11-5, 7-11, 8-11, 11-5, 12-10)

OTTAVI DI FINALE

Mihai Bobocica batte Samuel Kulczycki per 4-2 (12-10, 8-11, 8-11, 11-6, 12-10, 12-10)

SEDICESIMI DI FINALE

Mihai Bobocica batte Samuel Walker per 4-1 (11-8, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7)

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Tobias Rasmussen batte Mihai Bobocica 4-1 (11-7, 7-11, 11-6, 11-6, 11-5)

SEDICESIMI DI FINALE

Mihai Bobocica Bye

PRIMA FASE

GRUPPO C

RISULTATI

Jesus Cantero batte Ovidiu Ionescu 4-1 (11-7, 12-10, 10-12, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Tal Israeli 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9)

Mihai Bobocica batte Ovidiu Ionescu 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-6)

Tal Israeli batte Jesus Cantero 4-2 (6-11, 11-9, 11-9, 6-11, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Jesus Cantero 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3)

Ovidiu Ionescu batte Tal Israeli 4-0 (11-9, 11-7, 11-6, 11-8)

CLASSIFICA

1 Mihai Bobocica (Italia) 6

2 Ovidiu Ionescu (Romania) 4

3 Jesus Cantero (Spagna) 4

4 Tal Israeli (Israele) 4

GRUPPO H

RISULTATI

Lubomir Pistej batte Luka Mladenovic 4-2 (11-8, 9-11, 11-3, 11-5, 11-7, 5-11, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Samuel Kulczycki 4-1 (11-3, 12-10, 11-8, 8-11, 12-10)

Lubomir Pistej batte Niagol Stoyanov 4-0 (11-9, 11-8, 14-12, 11-9)

Samuel Kulczycki batte Luka Mladenovic 4-3 (11-13, 11-8, 11-3, 10-12, 9-11, 11-2, 11-7)

Niagol Stoyanov batte Luka Mladenovic 4-3 (10-12, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11, 11-5, 12-10)

Samuel Kulczycki batte Lubomir Pistej 4-0 (11-4, 11-7, 11-5, 12-10)

CLASSIFICA

1 Samuel Kulczycki (Polonia) 5

2 Lubomir Pistej (Slovacchia) 5

3 Niagol Stoyanov (Italia) 5

4 Luka Mladenovic (Lussemburgo) 3

