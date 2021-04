Nel tennistavolo si concluderà oggi, domenica 25 aprile, il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in svolgimento a Guimarães, in Portogallo: l‘Italia, che al momento non ha qualificati in questo sport, si aggrappa ora a Mihai Bobocica, unico azzurro ancora in corsa per staccare il pass per i Giochi nella giornata odierna.

Mihai Bobocica ha raggiunto infatti i quarti di finale della terza fase, che si disputeranno nel primo pomeriggio di oggi, in quello che è l’ultimo evento diretto di qualificazione alle Olimpiadi a cui gli azzurri possono prendere parte, potendo poi sperare soltanto in una (difficilissima) qualificazione attraverso il ranking olimpico.

Nel torneo maschile, dopo aver superato a punteggio pieno la prima fase a gironi, ed essere prematuramente uscito nella seconda fase ad eliminazione diretta, ieri nella terza fase ad eliminazione diretta Mihai Bobocica nei sedicesimi ha superato il britannico Samuel Walker per 4-1 e poi negli ottavi ha battuto il polacco Samuel Kulczycki per 4-2, mentre oggi affronterà nei quarti il ceco Pavel Sirucek.

In questa terza ed ultima fase del Preolimpico sono in palio per il tabellone maschile tre pass per Tokyo, che andranno ai due finalisti (l’ultimo atto non verrà giocato), ed al vincente del match tra i due semifinalisti perdenti. Il quarto classificato sarà invece la prima riserva del continente europeo. Dunque all’azzurro servono altre due vittorie oggi per andare a Tokyo.

I RISULTATI DI MIHAI BOBOCICA NEL PREOLIMPICO

TERZA FASE

QUARTI DI FINALE

Pavel Sirucek contro Mihai Bobocica domani

OTTAVI DI FINALE

Mihai Bobocica batte Samuel Kulczycki per 4-2 (12-10, 8-11, 8-11, 11-6, 12-10, 12-10)

SEDICESIMI DI FINALE

Mihai Bobocica batte Samuel Walker per 4-1 (11-8, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7)

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE

Tobias Rasmussen batte Mihai Bobocica 4-1 (11-7, 7-11, 11-6, 11-6, 11-5)

SEDICESIMI DI FINALE

Mihai Bobocica Bye

PRIMA FASE

GRUPPO C

RISULTATI

Jesus Cantero batte Ovidiu Ionescu 4-1 (11-7, 12-10, 10-12, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Tal Israeli 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9)

Mihai Bobocica batte Ovidiu Ionescu 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-6)

Tal Israeli batte Jesus Cantero 4-2 (6-11, 11-9, 11-9, 6-11, 11-9, 11-5)

Mihai Bobocica batte Jesus Cantero 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3)

Ovidiu Ionescu batte Tal Israeli 4-0 (11-9, 11-7, 11-6, 11-8)

CLASSIFICA

1 Mihai Bobocica (Italia) 6

2 Ovidiu Ionescu (Romania) 4

3 Jesus Cantero (Spagna) 4

4 Tal Israeli (Israele) 4

Foto: comunicato stampa FITET