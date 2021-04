Tennis, Ranking ATP (19 aprile): Novak Djokovic sempre al comando, Jannik Sinner nella top-20

E’ sempre Novak Djokovic a comandare la classifica mondiale del tennis. Nonostante la battuta d’arresto inattesa nel Masters1000 di Montecarlo, il serbo è saldamente sul trono del ranking ATP con i suoi 11873 punti.

Alle spalle del campione nativo di Belgrado troviamo il russo Daniil Medvedev (9850), costretto a dare forfait nel Principato per la positività al Covid-19, lo spagnolo Rafael Nadal (9490), l’austriaco Dominic Thiem (8615), il greco Stefanos Tsitsipas (7860), vincitore del torneo sul rosso monegasco, il tedesco Alexander Zverev (6125), il russo Andrey Rublev (5955), finalista a Montecarlo, lo svizzero Roger Federer (5875), l’argentino Diego Schwartzman (3720) e l’italiano Matteo Berrettini (3453).

RANKING ATP (TOP-10)

1 SRB Novak Djokovic 11873

2 RUS Daniil Medvedev 9850

3 ESP Rafael Nadal 9490

4 AUT Dominic Thiem 8615

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7860

6 GER Alexander Zverev 6125

7 RUS Andrey Rublev 5955

8 SUI Roger Federer 5875

9 ARG Diego Schwartzman 3720

10 ITA Matteo Berrettini 3453

In casa Italia, da segnalare alcuni cambiamenti. Sono sempre dieci gli azzurri nella top-100, ma tre e non più quattro come settimana scorsa quelli tra i migliori trenta. Berrettini guida sempre la truppa tricolore a precedere Jannik Sinner (n.19 e suo best ranking), Fabio Fognini (n.27), che ha perso 500 punti rispetto all’ultimo aggiornamento per via del riscontro di Montecarlo, Lorenzo Sonego (n.32), Stefano Travaglia (n.63), Salvatore Caruso (n.81), Lorenzo Musetti (n.87), Marco Cecchinato (n.94), Andreas Seppi (n.96) e Gianluca Mager (n.98).

AZZURRI NELLA TOP-100

10 Matteo Berrettini 3453

19 Jannik Sinner 2394

27 Fabio Fognini 2048

32 Lorenzo Sonego 1817

63 Stefano Travaglia 1039

81 Salvatore Caruso 928

87 Lorenzo Musetti 899

94 Marco Cecchinato 816

96 Andreas Seppi 814

98 Gianluca Mager 813

Foto: LaPresse