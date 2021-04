Lorenzo Sonego non vuole fermarsi e porta a casa un altro successo, raggiungendo la finale dell’ATP Cagliari 2021. Il tennista piemontese si è imposto in semifinale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 dopo 2 ore e 39 minuti di grande battaglia, mettendo in evidenza un’ottima resistenza sulla lunga distanza ed una grandissima tenacia. Domani se la vedrà in finale con il vincente del match tra il serbo Laslo Djere ed il georgiano Nikoloz Basilashvili.

“Ho avuto un momento difficile nel secondo set, lui è salito molto e io sono calato tanto. Comunque sono ripartito nel terzo e mi sono tranquillizzato, perché mi sentivo forte e in grado di vincere la partita anche se lui stava giocando davvero un gran tennis. Ho provato a rimettere i piedi dentro al campo, visto che nel secondo ero arretrato un po’, e sono riuscito a comandare il gioco con un terzo set praticamente perfetto“, ha detto l’azzurro ai microfoni di Supertennis dopo il match.

“Cerco sempre di prendere energie dal mio team, perché mi danno i consigli giusti e mi caricano sempre. È sempre un buon supporto in partite così dure, dove non si era messa bene, ma loro sono sempre positivi e mi hanno dato la spinta necessaria per vincere l’incontro. Terza finale ATP su tre superfici diverse? Meno male, mi mancava ancora la terra. Mi sono sempre trovato bene su questa superficie e ho raggiunto risultati buoni anche in passato“, prosegue Sonego.

“Sono soddisfatto del mio torneo, perché sono in casa e provo a dare ancora di più. Per ora mi è riuscito bene, mi godrò la finale. Negli ultimi due anni ho fatto esperienze importanti in giro per il Mondo, ho viaggiato tanto e ho visto gli altri giocatori allenarsi. Giocare contro di loro mi ha aiutato a migliorare, quindi sono cresciuto anche mentalmente. Sono molto più continuo di prima“, conclude il 25enne torinese.

