Lorenzo Sonego è il tennista italiano a meritarsi le luci della ribalta di questa settimana. Dopo che i giovani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si erano presi la scena per i loro riscontri, è il turno del piemontese.

La Finale conquistata nell’ATP di Cagliari, sconfiggendo in semifinale in tre set per 6-4 5-7 6-1 l’americano Taylor Fritz, è stato un riscontro importante che ha permesso a Sonego di raggiungere tre atti conclusivi nel circuito ATP su tre superfici diverse: erba nel 250 di Antalya, duro indoor nell’ATP 500 di Vienna l’anno scorso, e ora la terra rossa sarda.

Un risultato non frutto del caso, come ha sottolineato a SuperTennis il tecnico Gipo Arbino: “E’ il frutto di un lavoro tecnico che abbiamo fatto fin da quando era piccolo. Lorenzo ha qualità innate di timing, ed è molto veloce con i piedi. Per cui si adatta presto nel passaggio da una superficie all’altra. Tecnicamente, il dritto fa male ovunque, sa stare a rete, quando il servizio lo assiste può essere competitivo su tutte le superfici“.

Lorenzo, reduce da un ottimo torneo disputato a Miami, si è quindi adattato con estrema facilità alla terra, anche grazie ad alcuni accorgimenti tecnici: “Abbiamo lavorato tanto in questi giorni su questo, con Umberto Rianna e Filippo Volandri per migliorare lo spostamento in scivolata soprattutto dalla parte del dritto, perché da quel lato lui tende a stare più alto con il busto“, la sottolineature di Arbino.

E ora la sfida al serbo Laslo Djere, dominante nell’altra semifinale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili: “Djere è un avversario molto solido sulla terra battuta. Ha un grandissimo rovescio, buoni cambi di ritmo e ritmo. Risponde bene, il servizio invece non è micidiale. Oggi la semifinale è stata lunga, difficile a livello mentale, ma il precedente match è stato molto più duro. Stasera farà una bella cena, una bella dormita e in finale darà il massimo come sempre“, ha chiosato il coach di Sonego.

Foto: Dubai Duty Free Tennis Championships