Sport in tv oggi (martedì 20 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 20 aprile 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con la NBA e l’Eurolega, il ciclismo con il Tour of the Alps, il tennis con i tornei ATP di Barcellona e Belgrado I e WTA di Stoccarda ed Istanbul, lo snooker con il primo turno dei Mondiali, la pallanuoto con la Champions League, la lotta con gli Europei.

SPORT IN TV MARTEDI’ 20 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.30 Basket NBA, Boston Celtics-Chicago Bulls – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 Basket NBA, Los Angeles Lakers-Utah Jazz – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

10.00 Tennis, WTA 250 Istanbul – SuperTennisTV, supertennis.tv

11.00 Tennis, ATP 500 Barcellona – SuperTennisTV, Sky Sport Uno, supertennis.tv, Sky Go, Now TV

11.00 Snooker, Mondiali: primo turno – Eurosport1, Eurosport Player

11.30 Lotta, Europei senior: stile libero – UWW

11.30 Tennis, WTA 500 Stoccarda – SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 Tennis, ATP 250 Belgrado I – SuperTennisTV, supertennis.tv

14.00 Pallanuoto, Champions League: Gruppo B, ottava giornata – SkySportArena, SkyGo, NowTV, EurovisionSportsTV

14.00 Pallanuoto, Champions League: Gruppo A, ottava giornata – SkySportArena, SkyGo, NowTV, EurovisionSportsTV

14.00 Ciclismo, Tour of the Alps: seconda tappa – RaiSport+HD, Eurosport2, RaiPlay, Eurosport Player

15.00 Snooker, Mondiali: primo turno – Eurosport1, Eurosport Player

19.00 Snooker, Mondiali: primo turno – Eurosport1, Eurosport Player

19.00 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Real Madrid – Eurosport Player

19.30 Hockey ghiaccio, ICE League: Bolzano-Klagenfurt

19.30 Hockey ghiaccio, Alps League: HK Olimpija-Asiago

20.00 Darts, Premier League: prima fase, 7ma giornata – DAZN

20.30 Volley, Serie A1: Igor Gorgonzola Novara-Imoco Volley Conegliano – RaiSport+HD, RaiPlay

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayern-Leverkusen – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV

20.45 Basket, Eurolega: Milano-Bayern – Eurosport2, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Fiorentina – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.00 Calcio, Premier League: Chelsea-Brighton – Sky Sport Football, Sky Go, Now TV

