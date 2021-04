Arriva il giorno di Lorenzo Musetti nell‘ATP di Barcellona 2021. Il giovane tennista di carrara debutta sul rosso catalano in una sfida generazionale contro il decano Feliciano Lopez, che a quasi quarant’anni non ha minimamente voglia di appendere la racchetta al chiodo e che può dire di aver affrontato in carriera avversari nati in cinque differenti decenni, dagli anni ’60 ai 2000.

Il vecchio volpone iberico è un tennista che ha sempre saputo dire la sua nel circuito, tanto da poter vantare vittorie su Rafa Nadal, Fabio Fognini, Juan Martin del Potro e Marat Safin (con cui ha un record positivo), oltre a sette titoli in carriera. Per Musetti dunque non sarà un impegno da sottovalutare; in caso di vittoria ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del tabellone e titolare di un bye.

La partita sarà la seconda sulla “Pista Rafa Nadal”. Il primo impegno della giornata scatterà alle ore 11.00 tra Albert Ramos-Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune, quindi Musetti potrebbe scendere in campo attorno alle ore 12.30-13.00.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV – La sfida tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez nel torneo di Barcellona si potrà seguire su Sky Sport (per mezzo del canale Sky Sport 1, 201) e su Supertennis (canale 224 di Sky e 64 del dgt). In streaming sarà disponibile su SkyGo e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2021

Martedì 20 aprile

2° match dalle 11.00 e non prima delle 12.30: Lorenzo Musetti vs Feliciano Lopez

Foto: Lapresse