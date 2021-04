Sport in tv oggi (domenica 25 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 25 aprile 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con la NBA e la Serie A, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi maschile e femminile ed il GP Liberazione, il tennis con i tornei ATP di Barcellona e Belgrado I e WTA di Stoccarda ed Istanbul, lo snooker con gli ottavi dei Mondiali, la lotta con gli Europei, la vela con il SailGP.

SPORT IN TV DOMENICA 25 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

04.00 Basket NBA, Denver Nuggets-Houston Rockets – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

08.50 Ciclismo femminile, Liegi-Bastogne-Liegi – dalle 11.20 Eurosport 1, Eurosport Player, RaiSport+HD, RaiPlay

09.00 Ciclismo, GP Liberazione – sintesi in differita dalle 17.10 su RaiSport+HD, RaiPlay

09.30 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi – dalle 13.25 Eurosport 1, Eurosport Player, dalle 14.25 RaiSport+HD, RaiPlay

11.00 Snooker, Mondiali: ottavi – Eurosport1, Eurosport Player

12.00 Basket, Serie A: Pesaro-Milano – Eurosport Player

12.30 Calcio, Serie A: Benevento-Udinese – DAZN1, DAZN

13.00 Ginnastica artistica, Europei: finali di specialità – RaiSportWeb 1

14.00 Tennis, WTA 500 Stoccarda, Barty-Sabalenka – SuperTennisTV, supertennis.tv

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Inter-Verona – DAZN1, DAZN

15.30 Snooker, Mondiali: ottavi – Eurosport1, Eurosport Player

16.00 Lotta, Europei senior: greco-romana – UWW, dalle 18.00 su Sky Sport Collection, Sky Go, Now TV

16.00 Tennis, ATP 500 Barcellona, Nadal-Tsitsipas – SuperTennisTV, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

16.00 Tennis, WTA 250 Istanbul, Mertens-Cirstea – differita dalle 19.00 su SuperTennisTV, supertennis.tv

17.00 Tennis, ATP 250 Belgrado I, Berrettini-Karatsev – SuperTennisTV, supertennis.tv

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Roma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Calcio a 5, Coppa Italia: finale, Italservice Pesaro-Feldi Eboli – RaiSport+HD, RaiPlay

19.00 Vela, SailGP Bermuda – Youtube SailGP

20.00 Snooker, Mondiali: ottavi – Eurosport1, Eurosport Player

20.30 Basket, Serie A: Fortitudo Bologna-Cantù – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player

20.30 Basket, Serie A: Varese-Trieste – Eurosport 2, Eurosport Player

20.30 Basket, Serie A: Cremona-Brescia – Eurosport Player

20.30 Basket, Serie A: Sassari-Reggio Emilia – Eurosport Player

20.30 Basket, Serie A: Venezia-Treviso – Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.30 Basket NBA, Brooklyn Nets-Phoenix Suns – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

22.35 Golf, PGA Tour: Classic of New Orleans – Eurosport 2, Eurosport Player

Foto: LaPresse