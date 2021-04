LIVE Nadal-Tsitsipas, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: l’ellenico mette paura al re della terra rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Nadal-Tsitsipas oggi, Finale ATP Barcellona: orario, tv, programma, streaming

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Nona sfida tra il tennista spagnolo e il greco a livello ATP: l’iberico conduce per 6 vittorie a 2. L’ultimo confronto è avvenuto a Melbourne, con la seconda vittoria dell’ellenico in carriera ai quarti di finale in cinque set. L’altro successo risale a Madrid 2019: a Barcellona invece si tratta del secondo confronto, dopo la vittoria in finale del maiorchino nel 2018.

Rafael Nadal cerca l’87° trofeo in carriera a livello ATP in singolare e nello specifico, una vittoria gli consegnerebbe il 22° successo nella categoria 500 di cui 11 a Barcellona. In Catalogna non ha perso mai nessuna finale e oggi proverà a svoltare una stagione sin qui complicata. Due set persi nel torneo catalano, di cui uno al primo turno contro Ilja Ivashka e uno con Kei Nishikori: nessun problema invece contro Cameron Norrie e Pablo Carreno Busta.

Quindicesima finale in carriera per Stefanos Tsitsipas, di cui sette a livello 500. Sin qui non ha mai trovato una vittoria, con 6 sconfitte in finale con l’ultimo atto conclusivo perso ad Acapulco. Seconda finale a Barcellona, dove ha cominciato ad incantare il mondo con il suo gioco elegante. Il greco è reduce dalla vittoria a Montecarlo e la sua striscia senza perdere set si è allungata anche in Catalogna come dimostrato in semifinale contro Jannik Sinner.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera il cui inizio avverrà non prima delle ore 16.00, dopo la finale di doppio maschile (che inizierà alle ore 13.00), sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona al Real Club de Tenis Barcelona 1899. Buon divertimento!

Foto: AP Photo/Joan Monfort – LaPresse