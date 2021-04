Sonego-Hanfmann oggi, ATP Cagliari 2021: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Sonego è pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari contro il tedesco Yannick Hanfmann. Una partita sulla carta non impossibile per il tennista piemontese che parte leggermente favorito anche se dovrà esprimersi al meglio per conquistare la semifinale. Il match sarà il secondo di giornata e prenderà il via al termine della partita tra lo sloveno Aljaz Bedene e lo statunitense Taylor Fritz che inizierà alle 11.00.

Sonego nella sfida di ieri contro il francese Gilles Simon, dopo un avvio un po’ complicato, è stato bravo ad imporre il proprio gioco e a portare a casa una vittoria più che meritata. L’azzurro, però, dovrà riproporre la stessa grinta vista nel secondo set di ieri per l’intero match.

Il tedesco ai quarti ha superato Marco Cecchinato che è sembrato decisamente fuori contesto, quasi avulso dal gioco. Il siciliano ha messo in mostra una delle peggiori versioni di sé con Hanfmann che ha ringraziato e si è preso i quarti. Sonego è avanti nei precedenti con due vittorie, entrambe sulla terra rossa, in tre sfide.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita dei quarti di finale dell’ATP di Cagliari tra Sonego e Hanfmann. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno HD e SuperTennis HD ed in diretta streaming su SkyGo, NOW e sul sito Supertennis. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE testuale.

SONEGO-HANFMANN ATP CAGLIARI: PROGRAMMA, ORARI E TV

VENERDì 9 APRILE

secondo match a partire dalle 11.00, Lorenzo Sonego vs Yannick Hanfmann

Diretta tv Sky Sport Uno HD e SuperTennis HD

Diretta streaming SkyGo, NOW TV e Supertennis.tv

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse