Terzo raduno per la Nazionale italiana di softball, il secondo guidato da Federico Pizzolini in qualità di manager. Nel solco della memoria di Enrico Obletter, sono 15 le giocatrici chiamate per quello che è un viaggio ben più particolare in questa occasione, vista la meta: gli Stati Uniti.

Di seguito i nomi delle giocatrici chiamate, che stanno peraltro anche attendendo l’inizio di un campionato rinviato. Tamponi l’11 aprile, poi dal 13 al 29 l’avventura negli States.

Abacherli Brittany IF R R

Brandi Priscilla IF R R

Cacciamani Ilaria P R R

Cecchetti Greta P R R

Sheldon Melany IF R R

Gasparotto Marta C/IF R R

Longhi Giulia IF R R

Grifagno Elisa IF R R

Lacatena Alexia P R R

Marrone Fabrizia OF L R

Nicolini Alice P L L

Ricchi Beatrice OF R R

Torre Silvia IF R R

Vigna Laura OF L L

Piancastelli Erika C/OF R R

In programma ci sono varie sfide contro il meglio del softball d’Oltreoceano: in Florida, al Jackie Robinson Complex di Vero Beach e poi a Fort Myers, le azzurre sfideranno infatti ben quattro volte gli Stati Uniti e due il Canada. Con le americane i quattro incontri si disputeranno il 15, 17, 19 e 21 aprile a Vero Beach, mentre a Fort Myers, dal 25 aprile, ci sarà la doppia sfida con le canadesi.

Il gruppo aumenterà in unità direttamente sul posto: questo perché Amanda Fama, Emily Carosone, Andrea Filler e Andrea Howard si trovano già negli States e, dunque, potranno raggiungere le compagne senza troppi problemi.

Di seguito invece lo staff che accompagna le azzurre.

1 Pizzolini Federico Manager

2 Palermi Giovanna Coach

3 La Rosa Zequeira Julio Andres Coach

4 Brusa Giulio Coach

5 Paolini Elio Fisioterapista

6 Hernandez Ulisse Fisioterapista

7 Butta Alessandro Medico Federale

8 Venturini Claudia Team Manager

9 Ambrouso Francesca Preparatore Atletico

Foto: FIBS / EzR NADOC