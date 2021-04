Sinner e Berrettini oggi in semifinale: orario, programma, tv, streaming semifinali Barcellona e Belgrado

Quella di oggi, sabato 24 aprile 2021, potrebbe essere una giornata storica per il tennis italiano. Matteo Berrettini e Jannik Sinner andranno a caccia della finale in un torneo del circuito maggiore. Il romano affronterà Taro Daniel nell’ATP 250 di Belgrado mentre il 19enne nativo di San Candido dovrà vedersela contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona.

Berrettini dopo aver vissuto un momento molto complicato a causa di un infortunio muscolare alla zona addominale, si sta pian piano riportando ai suoi livelli. A Belgrado ha messo a segno due vittorie autoritarie contro Marco Cecchinato e Filip Krajinovic che gli hanno consegnato la semifinale contro Taro Daniel. L’azzurro parte decisamente favorito anche nella sfida odierna, terza partita a partire dalle ore 15.00 sul centrale. Il tennista italiano scenderà in campo al termine del match tra Novak Djokovic e Aslan Karatsev che inizierà non prima delle ore 17.00.

Per quanto concerne Sinner sarà chiamato a una partita di altissimo livello se intende battere Tsitsipas. I precedenti sono in assoluta parità con una vittoria a testa. La sfida è in programma come primo incontro, alle ore 13.30, sul “Pista Rafa Nadal“.

ATP DI BELGRADO, BERRETTINI-DANIEL: PROGRAMMA

Sabato 24 aprile

Terzo incontro dalle ore 15.00 Matteo Berrettini vs Taro Daniel

In precedenza: alle ore 15.00 Ariel Behar/Gonzalo Escobar vs Ivan Sabanov/Matej Sabanov, non prima delle ore 17.00 Novak Djokovic vs Aslan Karatsev, a seguire l’incontro di Berrettini

ATP DI BARCELLONA, SINNER-TSITSIPAS: PROGRAMMA

Sabato 24 aprile

Ore 13.30 Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

