Serie A 2021, il Napoli passa a Torino, la Lazio stende il Milan ed ora in zona Champions League è bagarre!

Un lunedì di grandissima importanza per la Serie A 2020-2021, specialmente per quanto riguarda le implicazioni europee. Andiamo con ordine. Gli ultimi due incontri del 33° turno di campionato, infatti, hanno messo di fronte Torino-Napoli e Lazio-Milan, con punti pesantissimi in palio. Le vittorie sono andate a partenopei (0-2) e biancocelesti (3-0) che, quindi, sono andati a riscrivere la classifica ai piani alti, con una zona-Champions League che, a cinque turni dalla conclusione, si fa letteralmente vibrante.

Davanti a tutti rimane saldamente l’Inter, ormai ad un passo dallo Scudetto, con 79 punti contro i 68 dell’Atalanta, sempre più sicura del suo secondo posto. Quindi, a quota 66 punti, troviamo ben tre squadre: Napoli, Juventus e Milan, con la Lazio che sale a quota 61, ma dovrà ancora recuperare la sfida con il Torino che, suo malgrado, rimane in sedicesima posizione con 31 punti, alla pari con Cagliari e Benevento che, per la classifica avulsa, finirebbe in Serie B.

La giornata odierna si è aperta alle ore 18.30 con Torino-Napoli. Allo stadio Grande Torino, tuttavia, la partita non c’è mai stata. La squadra di mister Gattuso, infatti, ha incanalato subito la contesa dalla sua parte, con le reti di Bakayoko dopo 11′ (con un gran diagonale da fuori area) e Osimhen al 13′. Un uno-due che ha steso il Toro. La reazione della squadra di mister Nicola non è mancata, ma è stato il Napoli ad andare più vicino alla terza rete, piuttosto che i granata a riaprire i discorsi. Nel finale, inoltre, è arrivato anche il cartellino rosso per Madragora che ha lasciato i suoi in 10 uomini.

Alle ore 20.45, infine, è toccato a Lazio e Milan. In questo caso l’avvio migliore è proprio dei padroni di casa, che sbloccano il punteggio dopo due soli giri di lancette con Correa. L’argentino, in serata di grazia, si presenta davanti a Donnarumma, lo dribbla secco e deposita il rete l’1-0. Il primo tempo è proseguito su ottimi ritmi e con occasioni da ambo i lati, fino al raddoppio biancoceleste di Lazzari al 43′. Il VAR, tuttavia, richiama l’arbitro Orsato e annulla la marcatura, dato che l’esterno in avvio di azione era partito in fuorigioco per questione di millimetri.

La ripresa parte nuovamente con i ragazzi di mister Inzaghi all’attacco e Correa segna il 2-0 al 51′. Anche in questo caso entra in scena il VAR, che richiama Orsato per un fallo non sanzionato ad inizio azione. L’arbitro rivede il contatto (che, in realtà, appare netto) e conferma la sua decisione: è 2-0. Il Milan si riversa in avanti ma è Immobile a centrare un palo clamoroso a 10 minuti dalla fine. Lanciato in campo aperto il bomber, anche, della Nazionale, supera Donnarumma con un tocco sotto delicato da fuori area, ma per sua sfortuna la palla si stampa sul montante destro. Il 3-0 è nell’aria e Immobile si rifà dopo pochi minuti, esattamente all’87‘, con un diagonale di potenza sul quale l’estremo difensore rossonero nulla può. Nei minuti finali c’è tempo per una traversa di Kessiè su calcio d’angolo, ma ormai i titoli di coda sono ampiamente andati.

Foto: Lapresse