Sci di fondo. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani si alleneranno con la Russia! Alfred Stauder nuovo DT?

Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe essere una questione di giorni, se non addirittura di ore. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, ovvero i due fondisti italiani di punta, dovrebbero preparare la stagione olimpica 2021-22 allenandosi assieme alla Russia! Si vocifera di questa possibilità sin dalla settimana di Pasqua, ma negli ultimi giorni il tam-tam in merito si è fatto sempre più forte, tanto che ormai, dietro le quinte, l’eventualità è considerata pressoché certa.

Se davvero questo scenario dovesse concretizzarsi, i due valdostani verrebbero aggregati al gruppo di lavoro gestito da Markus Cramer, del quale fanno parte, tra gli altri, anche Sergey Ustiugov, Artem Maltsev, Evgeny Belov e Gleb Retivykh. Non va dimenticato come, tre anni orsono, il tecnico tedesco fosse considerato un papabile per entrare nello staff tecnico italiano. Il trasferimento di Cramer in Italia non si verificò. In questo caso, invece, sarebbero gli azzurri ad arrivare alla corte del rinomato allenatore teutonico.

A proposito di staff tecnico, ancora non ci sono certezze in merito al sostituto di Marco Selle nel ruolo di direttore agonistico. Ultimamente sono circolati i nomi più disparati e, secondo le voci di corridoio più affidabili, sarebbero state vagliate un paio di opzioni che però non sarebbero andate in porto. Di conseguenza si sarebbe optato per un traghettatore, rappresentato da una figura già presente nell’attuale organigramma. Tale timoniere, destinato a dirigere ciò che resta del team, sarebbe Alfred Stauder, attualmente impegnato nel settore giovanile. A coadiuvare l’altoatesino dovrebbero essere Stefano Saracco, Fulvio Scola e Renato Pasini. Non è chiaro quale sarà il ruolo di ognuno di essi, ma verosimilmente Pasini sarebbe deputato a seguire il gruppo femminile. Da definire, invece, chi gestirà il gruppo maschile (orfano di Pellegrino e De Fabiani) e chi il gruppo Milano-Cortina 2026.

Si attende l’ufficializzazione di quanto esposto, ma a meno di cataclismi la Fisi dovrebbe annunciare il tutto entro la fine della corrente settimana. Ovviamente, il fatto che la Federazione Italiana abbia stretto un accordo con quella russa affinché i due azzurri di punta vengano seguiti da un tecnico non solo esterno ai quadri nostrani, ma addirittura di un Paese in diretta concorrenza con l’Italia stessa (almeno per quanto riguarda il settore sprint), rappresenterebbe una dinamica che avrebbe dell’incredibile.

