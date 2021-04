Sci alpino, ultimi allenamenti della stagione per Bassino e Goggia a Livigno

La Coppa del Mondo di sci alpino si è ormai chiusa da tempo, ma la stagione per due delle campionesse sciatrici azzurre non è ancora terminata. Marta Bassino e Sofia Goggia, infatti, saranno impegnate fino ad oggi in quel di Livigno in una serie di test sui materiali.

Si tratta delle ultime fatiche per le vincitrici della coppa di gigante e di discesa, che si sono potute allenare su tutte le discipline. Un lavoro specifico anche in vista di una stagione futura che ha come obiettivo culmine le Olimpiadi di Pechino, con Goggia che difende l’oro conquistato quattro anni fa e con Bassino che punta sicuramente ad almeno una medaglia.

Queste le parole del direttore tecnico Gianluca Rulfi: “Ringraziamo gli addetti alle piste che ci hanno permesso di trovare piste molto ben preparate. Si tratta dell’ultima sciata stagionale e avevamo bisogno di raccogliere una serie di dati che il lavoro di questi giorni ci ha permesso di fare”.

FOTO: LaPresse