Tom Slingsby ha dominato la prima giornata del SailGP 2021-2022, competizione velica che ha preso il via alle Bermuda. L’australiano ha vinto le tre regate andate in scena ai Caraibi ed è volato in testa alla classifica, con sette punti di vantaggio sulla Francia e sul Giappone di Nathan Outteridge e Francesco Bruni.

Il Campione Olimpico nel laser di Londra 2012 ha commentato la sua prestazione in questo modo, ricordando che Tom Slingsby difende il titolo conquistato nella prima edizione: “Non so se ci sia un segreto del nostro successo, ma forse è il fatto che, partendo bene, siamo rimasti fuori dal gruppo e abbiamo evitato la cosiddetta carneficina. Ogni tanto mi voltavo ed ero felice di non fane parte. Abbiamo regatato in maniera pulita, non abbiamo commesso troppi errori ed è stato davvero un ottimo lavoro di squadra“.

Foto: SailGP