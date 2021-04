SailGP oggi: orario 25 aprile, tv, programma, streaming. Il calendario alle Bermuda

Archiviato un day-1 dominato in lungo e in largo dall’Australia di Tom Slingsby, c’è grande attesa alle Bermuda per vedere nuovamente all’opera i catamarani F50 con foil nella seconda e ultima giornata della tappa inaugurale del SailGP 2021-2022, seconda edizione della competizione velica ideata (tra gli altri) dal leggendario sir Russell Coutts.

I campioni in carica del team aussie vogliono confermarsi al vertice anche oggi per provare un primo allungo in classifica generale, mentre si profila una lotta molto accesa per guadagnare gli altri due posti a disposizione per la Finale di tappa (riservata ai migliori tre equipaggi delle qualificazioni). Francia, Giappone, Spagna, Stati Uniti e Gran Bretagna sono tutti molto vicini, mentre Danimarca e la Nuova Zelanda di Peter Burling sembrano ormai troppo attardate per poter ambire alla regata conclusiva.

La seconda giornata di gara del SailGP 2021-2022 alle Bermuda comincerà questa sera alle ore 19.00 italiane e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale della manifestazione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della sfida tra alcuni dei più grandi fuoriclasse della vela mondiale.

Di seguito il programma odierno in streaming del SailGP 2021-2022 alle Bermuda.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA SAILGP 2021 BERMUDA

DOMENICA 25 APRILE

ore 19.00 Regate di flotta (diretta streaming sul canale Youtube della competizione)

Foto: SailGP free editorial use