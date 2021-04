Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: l’Italia sfida l’Irlanda per un podio dal sapore mondiale

Si chiude domani il Guinness Sei Nazioni 2021 femminile e l’Italdonne scenderà in campo a Dublino contro l’Irlanda nella finale per il terzo posto. Una sfida importante per le azzurre per conquistare un podio nel torneo, ma una sfida che ha un sapore ancor più particolare pensando che nei prossimi mesi le ragazze di Andrea Di Giandomenico si giocheranno il pass per la Coppa del Mondo 2022 in Nuova Zelanda.

L’Italia, infatti, dovrà disputare il torneo di qualificazione (per il quale, causa Covid-19, ancora non si sanno né le date né il format) nel quale oltre alle azzurre parteciperanno Scozia, Irlanda e – probabilmente – Spagna. E proprio Scozia e Irlanda sono state, e saranno oggi, le avversarie dirette nel Sei Nazioni. E dopo la netta, e convincente, vittoria contro le britanniche un successo con le irlandesi sarebbe un ottimo biglietto da visita in chiave mondiale.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento entrambe con una vittoria e una sconfitta in carniere, con le azzurre che hanno perso contro l’Inghilterra e poi hanno vinto contro la Scozia, dimostrando ottime qualità e la necessità di limitare al massimo le piccole imperfezioni che sono costate care in entrambi i match.

Di contro, l’Irlanda ha esordito con una sonora vittoria contro il Galles, per poi cedere nettamente contro la Francia. Insomma, in campo scenderanno due squadre che hanno mostrato buone qualità e alcuni limiti e si spera, dunque, in un match combattuto, equilibrato e spettacolare.

Confermata in toto la formazione scesa in campo nella vittoria in Scozia di sabato scorso. Triangolo allargato formato da Ostuni Minuzzi – alla prima meta con la maglia azzurra a Glasgow – con capitan Furlan, reduce dalla tripletta scozzese, e Magatti all’ala. La coppia di centri sarà formata da Sillari e Rigoni con le chiavi della mediana affidate a Madia e Barattin che toccherà quota 98 caps con l’Italdonne. In terza linea Giordano vestirà la maglia numero otto con Arrighetti e Sgorbini a completare il reparto. Duca e Fedrighi schierate in seconda linea, mentre in prima linea ai lati di Bettoni – che ha conquistato il cap numero 60 in Scozia – scenderanno in campo Gai e Skofca.

Foto: Alessio Tarpini/LPS