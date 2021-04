Rugby femminile, Fedrighi: “Con l’Irlanda confermare quanto visto in Scozia nel Sei Nazioni 2021”

Si avvicina l’ultimo atto del Guinness Sei Nazioni 2021 femminile e sabato l’Italdonne sfiderà l’Irlanda nella finale per il terzo posto. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il ko con l’Inghilterra, dove però l’Italia ha mostrato importanti segnali di crescita, e dopo la bella vittoria ottenuta contro la Scozia, dove al di là di alcune imprecisioni Rigoni e compagne hanno dimostrato la loro superiorità rispetto alle britanniche.

Contro l’Irlanda, però, servirà limitare maggiormente gli errori, perché le ragazze in verde non sono certo a livello dell’Inghilterra, ma sono un’avversaria superiore rispetto alla Scozia. Partire, dunque, da quanto di buono si è visto a Parma e, soprattutto, a Glasgow, ma salendo ancora di livello è l’obiettivo delle ragazze di Andrea Di Giandomenico per puntare a un podio di assoluto livello e per guardare con ottimismo al torneo di qualificazione Mondiale, dove proprio Scozia e Irlanda saranno tra le avversarie delle azzurre.

A confermarlo anche Melissa Bettoni, che in settimana ha analizzato quanto fatto con la Scozia. “Abbiamo giocato una gran partita. Questo non è un punto di arrivo, ma abbiamo sempre voglia di migliorarci. Ci sono nuove ragazze che sono entrate a far parte del gruppo e aumentano la competizione interna: abbiamo un ottimo mix tra atlete più esperte e altre più giovani con voglia di imparare e emergere. Contro l’Irlanda sarà una partita dura, come sempre negli ultimi scontri diretti. Noi siamo abbiamo fiducia nelle nostre capacità e siamo consapevoli di poter offrire un’altra prestazione di alto livello”.

Parole ribadite anche da Valeria Fedrighi, che ha evidenziato cosa di buono e di meno buono si è visto contro la Scozia. “L’attitudine che abbiamo avuto in campo sabato contro la Scozia è stata di alto livello ed è uno standard che dobbiamo avere in ogni partita. Ci sono state alcune imperfezioni che vanno limate. La bravura di una squadra si vede dalla capacità di reagire ad ogni errore. La difesa sarà secondo me il punto fondamentale della prossima partita. Pressione e intensità in questa fase avranno la loro importanza”.

