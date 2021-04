Preolimpico basket 2021: calendario partite Italia a Belgrado. Orari, programma, tv, streaming

Sono stati definiti gli orari del torneo Preolimpico di Belgrado, quello che riguarda l’Italia in materia di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 spostate al 2021. In totale per gli azzurri di sfide potrebbero essercene quattro, nel complesso della manifestazione sono invece nove.

Gli azzurri debutteranno nel secondo giorno, contro il Senegal, formazione il cui rendimento dipenderà molto dalla presenza degli NBA (Gorgui Dieng, Tacko Fall e Georges Niang), un discorso che si potrebbe fare anche a proposito della Nazionale di coach Meo Sacchetti anche data la prosecuzione della stagione professionistica americana. Il giorno dopo sarà la volta di Porto Rico, già affrontato due anni fa ai Mondiali di Cina 2019, in una circostanza piuttosto particolare: si tratta di una selezione che con gli anni non ha più raggiunto i picchi a cavallo tra i due millenni, ma non si sottovaluta. L’obiettivo è uno e si chiama Serbia.

Il Preolimpico di Belgrado si terrà dal 29 giugno al 4 luglio: di seguito il calendario completo. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport, che li detiene al momento su tutte le competizioni FIBA.

PREOLIMPICO BASKET 2021: IL CALENDARIO COMPLETO

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 17:00 Porto Rico-Senegal

Ore 20:15 Repubblica Dominicana-Serbia

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Ore 17:00 Senegal-Italia

Ore 20:15 Serbia-Filippine

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Ore 17:00 Italia-Porto Rico

Ore 20:15 Filippine-Repubblica Dominicana

SABATO 3 LUGLIO

Ore 13:00 Prima semifinale

Ore 16:00 Seconda semifinale

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 20:30 Finale

PREOLIMPICO BASKET 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

