Musetti-Auger-Aliassime oggi: orario, tv, programma, streaming ATP Barcellona

Oggi, mercoledì 21 aprile, si completerà il secondo turno del singolare del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Auger-Aliassime in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Uno ed in streaming gratuito su supertennis.tv ed in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger Aliassime.

PROGRAMMA MUSETTI-AUGER-ALIASSIME ATP 500 BARCELLONA

Mercoledì 21 aprile

Pista Manolo Santana, primo match a partire dalle ore 11.00

[WC] Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [10]

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events