Perugia-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Finale Scudetto volley

Oggi mercoledì 14 aprile (ore 17.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile. Al PalaBarton incomincia la serie che mette in palio il tricolore, si preannuncia subito grande battaglia nello scontro iniziale tra le due corazzate, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per portarsi a casa il primo punto di una contesa al meglio dei cinque incontri (conquista il titolo chi ne vince tre).

Si fronteggeranno le prime due classificate della regular season. Perugia ha eliminato Milano (2-1) e Monza (3-0) ai playoff, mentre Civitanova ha liquidato Modena (2-0) e ha poi sofferto nel big-match contro Trento (3-1). La Finale Scudetto tra Civitanova e Perugia è ormai un classico, visto che si è già consumata per ben tre volte nella storia: 2014, 2018, 2019. La Lube ha conquistato il tricolore per cinque volte (2006, 2012, 2014, 2017, 2019) e ha perso la finale per il tricolore soltanto nel 2018, quando Perugia vinse l’unico scudetto nella sua storia (ha perso nel 2014, 2016 e 2019).

Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, all’opposto Kamil Rychlicki, al regista Luciano De Cecco (grande ex), al centrale Robertlandy Simon. Perugia è nelle mani della stella Wilfredo Leon, ma anche dell’opposto Thijs Ter Horst e del martello Oleg Plotnytskyi, oltre che del palleggiatore Dragan Travica. Sulle panchine rispettivamente il CT dell’Italia Chicco Blengini, giunto a Civitanova dopo aver sostituito Fefé De Giorgi a febbraio, e Vital Heynen, CT della Polonia Campione del Mondo.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato, gli orari di Perugia-Civitanova, gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-CIVITANOVA, GARA-1 FINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO

MERCOLEDÌ 14 APRILE:

17.30 Gara-1: Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova

PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli