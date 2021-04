L’Ortigia, già aritmeticamente fuori dalla Champions League 2020-2021 di pallanuoto, nel decimo ed ultimo turno del Gruppo A pareggia per 8-8 con i tedeschi dello Spandau 04 Berlino e non riesce ad evitare l’ultimo posto in classifica nel raggruppamento: i teutonici salgono infatti a quota 6, mentre gli aretusei chiudono a 4.

Ad Ostia, sede della terza ed ultima tappa in bolla della prima fase, che fa da preludio alla Final Eight in programma a Belgrado ad inizio giugno, l’Ortigia parte male nel primo quarto dato che, dopo l’iniziale vantaggio, i siracusani si spengono ed i teutonici chiudono avanti 1-3 la prima frazione.

Questa volta i siciliani reagiscono e nella seconda frazione trovano addirittura il sorpasso con un controparziale di 3-0, ma i tedeschi impattano a quota 4 a metà gara. Pirotecnica terza frazione, con le due formazioni che procedono a braccetto, ma gli aretusei chiudono avanti 8-7.

Nell’ultimo quarto i tedeschi trovano il pareggio a 3’37” dalla conclusione e poi la paura di perdere prevale sulla voglia di rischiare e la gara termina in parità sull’8-8, con Gallo che nel finale, a 2″ dalla sirena, ci prova senza fortuna da lontano.

TABELLINO

ORTIGIA-SPANDAU BERLINO 8-8 (1-3, 3-1, 4-3, 0-1)

Ortigia: Tempesti, Cassia, Abela, A. Condemi 2, Di Luciano 1, Ferrero, Giacoppo 1, Gallo, C. Mirarchi, S. Rossi 1, S. Vidovic, Napolitano 3, Piccionetti. All. Piccardo.

Spandau Berlino: Baksa, A. Sekulic 2, Gielen, Mat. Cuk 1, Cagalj 1, Jüngling, Strelezkij, Dedovic, Chiru, Kholod 4 (1 rig.), Restovic, Dyck, Vernet-Schweimer. All. P. Kovacevic.

Arbitri: Zwart (Paesi Bassi) e Buch (Spagna).

Note – Sup. num.: Ortigia 4/9, Spandau 4/7. Rigori: Ortigia 0/1, Spandau 1/1. Uscito per raggiunto limite di fallo Abela (O) nel terzo quarto e Dedovic (S) nel quarto.

Foto: LM / Luigi Mariani