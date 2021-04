Pallanuoto, Champions League 2021: Ortigia-Jug 9-11. I siciliani lottano ma cedono ai croati

L’Ortigia, già aritmeticamente eliminato dalla Champions League 2020-2021 di pallanuoto, nel nono turno del Gruppo A cede per 9-11 ai croati dello Jug Dubrovnik: i balcanici ormai sono matematicamente certi della seconda posizione (incontreranno la terza classificata del Gruppo B) salendo a quota 19, diventando irraggiungibili per l’Olympiacos, terzo.

Ad Ostia, sede della terza ed ultima tappa in bolla della prima fase, che fa da preludio alla Final Eight in programma a Belgrado ad inizio giugno, l’Ortigia parte bene nel match odierno: dopo 3’38” i siciliani sono già avanti 3-1. I croati però reagiscono e rispondono con un controparziale di 4-0. Gli aretusei tornano sul 4-5 a fine primo quarto.

Nel secondo quarto i croati scappano via sul +3, prima sul 5-8 e poi sul 6-9, scavando il solco decisivo. La terza frazione si apre con i siciliani che provano a rientrare ed arrivano sino al -1 sull’8-9, ma lo Jug ricaccia gli avversari, entrando negli ultimi otto minuti sull’8-10.

L’ultimo quarto si apre con Cassia che per l’ennesima volta riporta l’Ortigia a -1 sul 9-10, ma lo Jug trova il gol della sicurezza a 2’21” dalla sirena e vince per 11-9. Per i siciliani domani ultima recita continentale alle ore 15.15 contro i tedeschi dello Spandau 04 Berlino.

TABELLINO

ORTIGIA-JUG 9-11 (4-5, 2-4, 2-1, 1-1)

Ortigia: Tempesti, Cassia 1, F. Condemi, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 1, Gallo 2 (2 rig.), C. Mirarchi, S. Rossi 1, S. Vidovic 2 (1 rig.), Napolitano 2, Piccionetti. All. Piccardo.

Jug: Popadic, Obert, L. Fatovic 1 (rig.), Loncar 1. F. Krzic 1, I. Vukojevic, Tomasovic, Merkulov 1, Papanastasiou 2, Zuvela 1, Benic 3, P. Obradovic 1, A. Vukojevic. All. Kobescak.

Arbitri: Marjay (Ungheria) e Miskovic (Montenegro).

Note – Sup. num.: Ortigia 2/6, Jug 4/10. Rigori: Ortigia 3/3, Jug 1/1.

Foto: LM-LPS / Salvo Barbagallo