Si chiude con una vittoria il Girone B preliminare della Champions League di pallanuoto per l’AN Brescia. Si rialzano i lombardi dopo i brutti passi falsi delle ultime due partite: a Budapest battuti per 18-10 i tedeschi del Waspo Hannover. Non cambia la situazione in chiave graduatoria: per la banda di Sandro Bovo c’è la terza piazza finale.

Champions League – Fase a gironi – 3a tappa – Girone B (a Budapest) – 10a giornata

WASPO HANNOVER-BRESCIA 10-18 (3-5, 2-3, 2-6, 3-4)

Waspo Hannover: Schenkel, Corusic 1, Macan 1, Real, Dar. Brguljan 2, F. Rotermund, Muslim, Nagaev 2, Kubisch, M. Brguljan, Schütze 4, J. Rotermund, Benke. All. Seehafer

Brescia: Del Lungo, Dolce 2, C. Presciutti, D. Lazic 3, Jokovic 1, Nikolaidis 2, Renzuto 1, Cannella 1, Alesiani, Vlachopoulos 4 (1 rig.), E. Di Somma 3, N. Gitto 1, E. Rossi. All. Bovo.

Arbitri: Peris (Cro) e Kun (Hun)

Note: sup. num. Waspo Hannover 4/6, Brescia 5/8. Rigori: Brescia 1/1. Nel IV quarto E. Rossi sostituisce Del Lungo, Benke sostituisce Schenkel

Le parole di Sandro Bovo a fine gara: “Abbiamo bisogno di giocare partite insieme. Oggi si è vista una discreta organizzazione difensiva e l’attacco ha segnato tanti gol, penso sia stata anche una bella partita da vedere. Ora dal punto di vista dell’incrocio in Champions cambia poco arrivare primi o terzi. Tutte le squadre ora sono forti. È stata la prima volta che questo gruppo vive due sconfitte consecutive e sono sicuro che ne siamo usciti ancora più forti”.

Foto LM-LPS/Marco Todaro