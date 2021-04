Olimpiadi Tokyo 2020: gli atleti della Nuova Zelanda effettueranno test salivari prima della partenza

Gli atleti della Nuova Zelanda che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e a quelli invernali di Pechino 2022 potranno effettuare dei test salivari per il Covid-19 prima della partenza per le Olimpiadi. SI tratta sicuramente di un’importante novità per gli atleti, già obbligati a seguire protocolli rigidissimi, visto che questi test sono veloci, non invasivi e sicuramente più confortevoli rispetto agli altri.

L’immigrazione del governo giapponese richiede che tutti gli atleti e i componenti delle delegazioni delle varie nazioni forniscano un test PCR dal risulat negativo certificato entro le 72 ore prima della partenza per Tokyo. Rako Science sarà il fornitore ufficiale per la Nuova Zelanda.

Queste le parole del numero uno del Comitato Olimpico della Nuova Zelanda Kereyn Smith: “Siamo lieti di avere accesso a un test veloce, accurato e non invasivo per le nostre squadre in partenza per Tokyo 2020 e Pechino 2022. Avremo bisogno di elaborare oltre 1000 test nella finestra pre-partenza, quindi siamo lieti di avere Rako Science per aiutarci a raggiungere questi obiettivi”.

Questo invece il commento Leon Grice, direttore di Rako Science: “Siamo molto lieti di fornire agli atleti olimpici e paralimpici della Nuova Zelanda questo importante sviluppo nei test PCR COVID-19. Vogliamo che abbiano accesso al meglio della scienza e della tecnologia prima di partire per Tokyo e Pechino. Vogliamo che gli atleti abbiano la migliore esperienza possibile quando lasciano la Nuova Zelanda, in modo che possano concentrarsi sul rappresentare la Nuova Zelanda e realizzare i loro sogni olimpici”.

foto: Leonard Zhukovsky/Shutterstock

