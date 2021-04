Sport in tv oggi (giovedì 29 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport, oggi giovedì 29 aprile. Tanti gli eventi da seguire a partire dai tornei di tennis in corso di svolgimento questa settimana. A Monaco di Baviera (Germania) e a Estoril (Portogallo) di scena due tornei importanti, nella stagione sulla terra battuta che sta entrando sempre più nel vivo.

In primo piano poi il ciclismo con la terza tappa del Giro di Romandia, piccola corsa a tappe che precederà il Giro d’Italia, ultima prova generale prima della Corsa Rosa. Di scena poi la pallamano con la Nazionale italiana a caccia di uno storico pass per la fase finale degli Europei, mentre a chiosa di giornata l’Eurolega di basket con il match tra il Real Madrid e l’Anadolu Efes e l’Europa League di calcio con le semifinali e la Roma impegnata nel match d’andata contro il Manchester United.

Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV (29 APRILE)

11.00 TENNIS (ATP Monaco di Baviera): ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport (201) e su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

11.00 TENNIS (WTA Madrid): primo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

14.00 F1 (GP Portogallo): conferenza stampa piloti – Sintesi in tv dalle 20.30 su Sky Sport F1 (207), live streaming su Sky Go e Now.

15.00 CICLISMO (Giro di Romandia): terza tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

17.00 GOLF (European Tour): Tenerife Open – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

17.00 MOTOGP (GP Spagna): conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), live streaming su Sky Go e Now.

18.00 TENNIS (ATP Estoril): ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

19.00 PALLAMANO (Qualificazioni Europei): Italia-Bielorussia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go, Now e IN CHIARO sulla pagina Facebook della FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball.

21.00 CALCIO (Europa League): Manchester United-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e IN CHIARO su TV8, live streaming su Sky Go, NOW, tv8.it.

21.00 CALCIO (Europa League): Villareal-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now.

21.00 BASKET (Eurolega): Real Madrid vs Anadolu Efes – Diretta streaming su Eurosport Player.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BIELORUSSIA DI PALLAMANO DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI MANCHESTER UNITED-ROMA DALLE 21.00