Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega: programma, orari, tv. Le date dei playoff

Ettore Messina contro Andrea Trinchieri, Olimpia A|X Armani Exchange Milano contro Bayern Monaco: il ritorno ai quarti di finale di Eurolega del club lombardo dopo sette anni coincide anche con un vero e proprio derby in panchina, tra il maggiore degli allenatori italiani di questa epoca e l’uomo che, della nuova generazione, maggiori consensi nella comunità cestistica ha saputo, con merito, riscuotere.

Nei due incontri di stagione regolare, le cose sono andate in maniera diametralmente opposta: Milano ha saputo vincere alla primissima partita con un tiro vincente di Shavon Shields per il 79-81 in terra bavarese, mentre al Forum si è invece avuto un nettissimo 75-51. Il Bayern è riuscito a raggiungere il quinto posto proprio all’ultima giornata, battendo il Barcellona al Palau Blaugrana, mentre l’Olimpia si è definitivamente assicurata il quarto posto sconfiggendo l’Anadolu Efes in una partita approcciata in maniera, per così dire, rilassata dai turchi e molto concentrata dai meneghini.

Il quarto tra Olimpia Milano e Bayern Monaco inizierà martedì 20 maggio con gara-1 e terminerà al più tardi martedì 4 maggio con gara-5, sempre al Mediolanum Forum di Assago. Della serie non si conoscono attualmente le date esatte, che verranno però rilasciate nel giro di pochi giorni dall’Eurolega. La trasmissione sarà offerta da Eurosport, che comunicherà la sua programmazione tv nei tempi necessari; certe sono le dirette streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE scritte dell’intera serie.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: PROGRAMMA

DA MARTEDÌ 20 APRILE A MARTEDÌ 4 MAGGIO (date esatte da comunicare)

Olimpia Milano-Bayern Monaco

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport (calendario da comunicare)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo